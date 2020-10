Jandarmeria vine cu noi precizari in scandalul Antena 3 si PSD versus USR: "Accesul in incapere, permis doar cu acordul presedintelui Biroului Electoral"

Armand: "O manipulare"

"Matematica a invins"

Jandarmeria Capitalei a facut aceste precizari dupa ce pe un post de televiziune au fost difuzate, miercuri seara, imagini cu mai multe persoane intrand in sediul BES.Precizam faptul ca accesul in incaperea respectiva este permis doar cu acordul presedintelui biroului electoral de sector, iar incinta este luata in protectie dupa sigilare. Activitatile desfasurate in interiorul incaperii nu intra in competenta institutiei noastre atata timp cat persoanele autorizate desfasoara activitati legate de procesul electoral", a mentionat Jandarmeria Capitalei.Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a scris, miercuri seara, pe Facebook , ca reprezentanti ai USR PLUS intra in sediul BES "noaptea, ca hotii"."Asa intra neprihanitii de la USR-PLUS in sediul Biroului Electoral al Sectorului 1. Noaptea, ca hotii!", a postat candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca membri USR PLUS "cotrobaie" in sala cu sacii cu voturi de la BES."Noaptea ca hotii! Imagini socante! Frauda dovedita! Membri USR-Plus cotrobaie in sala cu sacii plini cu voturi. Si chiar iau saci si ii scot din sala. Daca organizam noi alegerile de o asemenea maniera penala, era toata lumea in strada! Lucrurile nu pot ramane asa! Trebuie informate toate organismele internationale! Alegerile trebuie repetate!!", a postat Gabriela Firea.Candidatul sustinut de USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand , a declarat ca "aceasta manipulare" orchestrata de PSD este pentru "intimidarea" presedintelui BES 1."Poate vreti sa auziti adevarul si ce cautau colegii mei in sala BES 1: in imaginile prezentate publicului (...) apare si presedintele BES1, procurorul Sprincu Nicolae; Presedintele BES 1 a decis sa fie numarate semnaturile votantilor de pe listele electorale permanente, complementare si suplimentare, pentru a vedea daca numarul acestora corespunde cu numarul semnaturilor votantilor scris in Procesul Electoral; Presedintele BES 1 ne-a invitat conform legii sa mergem cu el, in calitate de candidati - observatori, pentru a ne convinge ca procesul este transparent si nu se produc fraude prin manipularea sacilor; BES 1 era plin la acea ora. Vorbim despre ziua de luni 28 septembrie 2020, putin dupa ora 24. In acea seara BES 1 s-a inchis la ora 02:00 noaptea, noi plecand odata cu membri BES 1 din cladire", a scris Clotilde Armand, joi, pe Facebook.Ea a declarat ca cel care cauta si manuieste acel sac este personal tehnic al BES 1."Acesta era pus de procuror sa caute sacii unei sectii de vot un anume Dan, soferul lui Daniel Tudorache, angajat DGASPC Sector 1, pe timpul desfasurarii activitatii BES1, avand calitatea de personal tehnic al BES1; toata aceasta manipulare ordinara orchestrata de PSD (...) este pentru intimidarea procurorului, presedintele BES 1, care astazi are de luat o decizie la sesizarea PSD de anulare a scrutinului (asta daca ati urmarit declaratia lui Marcel Ciolacu , in care spune ca procurorul este si el implicat). Nu noi suntem vizati de acest macel mediatic, procurorul, presedinte BES 1 este cel vizat", a adaugat Clotilde Armand.Ea a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca matematica a invins in Sectorul 1."Doamna Firea, domnule Ciolacu, domnule Tudorache si restul bolsevicilor din PSD: sunteti doar o pata rosie din istoria politica a acestei tari. Matematica a invins in Sectorul 1 si voi nu stiti matematica. Voi stiti sa dati bani masinariei de manipulare. Iar acele vremuri au apus. Va promit ca voi scoate fiecare factura si fiecare chitanta din primarie cu banii pe care i-ati dat televiziunilor si presei voastre de propaganda din banii bucurestenilor, apoi am sa vin dupa voi si am sa va pun sa returnati fiecare leu cheltuit ilegal", a spus Clotilde Armand.