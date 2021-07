Jandarmii au muncit 2 ore sa salveze un bursuc cazut intr-un put adanc de sapte metri. Ce s-a intamplat cu animalul VIDEO

Jandarmii au fost anuntati prin 112 ca pe un teren arabil de pe raza localitatii Robeasca se afla un animal cazut intr-un put neacoperit.Un echipaj de jandarmi a fost trimis la fata locului pentru a verifica cele sesizate si a confirmat faptul ca in putul cu o adancime de aproximativ 7 metri se afla captiv un bursuc."Au fost anuntate autoritatile locale si institutiile cu atributii in domeniu. In sprijinul jandarmilor, la fata locului s-au deplasat reprezentantii Primariei Robeasca, un echipaj din cadrul ISU Buzau, personal DSVSA si un medic veterinar care a tranchilizat animalul", a transmis IJJ Buzau.Pentru salvarea bursucului, un pompier a coborat in putului si ajutat de colegii care au ramas la baza gropii, acesta a reusit sa salveze animalul.Dupa aproximativ 2 ore bursucul a fost eliberat in mediul natural.