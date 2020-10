Jandarmii au amendat 13 persoane care au protestat sambata in Piata Universitatii, fata de masurile restrictive impuse de autoritati

Potrivit sursei citate, continua verificarile pentru identificarea persoanelor care nu au respectat prevederile actelor normative si aplicarea masurilor legale, anunta Digi 24. Peste 200 de persoane au protestat sambata in Piata Universitatii fata de restrictiile impuse de autoritati . Fara masti, fara distantare fizica si incalcand regula adunarilor publice in conditiile starii de alerta, manifestantii si-au exprimat nemultumirea fata de masurile luate de autoritati, denuntand in special purtarea mastii.