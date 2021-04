De ce nu poate fi starpit barbutul, jocul de noroc care distruge averi si vieti. Interlopul Emi Pian a fost ucis la finalul unei partide

Amenzile pentru barbut, prea mici pentru a opri jocul

Emi Pian si-a pierdut viata in urma unui joc de barbut

Ce pierd oamenii la jocurile de noroc

Barbutul si alba-neagra par sa reziste oricaror restrictii impuse de autoritati . Anul trecut, interlopul bucuresteab Emi Pian a fost ucis dupa un joc de barbut.In seara zilei de marti, 20 aprilie, politistii au amendat mai multi tineri care jucau barbut intr-un foisor din Bucuresti destinat jocului de sah."Sahul nu se joaca cu zaruri. Seara trecuta, sectorul 6 al Capitalei. Intr-o zona verde, aflata intre blocuri, vedem mai multe persoane adunate laolalta. Ajungem la fata locului. "Foisor de sah" - scria mare pe gardul ce imprejmuia spatiul de relaxare."- Sase... Vin jandarmii!" - il auzim spunand pe unul dintre jucatori.Sahul se juca, de fapt, cu zaruri. Erau 14 persoane. Doua dintre acestea, minore, iar, mai mult, un barbat din grup figura in izolare la domiciliu.Ce le-a picat la zar? E simplu de intuit! Amenzi pentru constituire de grup si practicarea jocurilor de noroc, precum si pentru nerespectarea regulilor sanitare. Valoarea sanctiunilor: 19.000 de lei. Un fel de sah mat adus de o prezenta neasteptata", a transmis, joi, Jandarmeria Capitalei.Acesta este doar un exemplu. Jandarmii spun ca deseori descopera in Capitala astfel de "barbugii". De fiecare data ii amendeaza, insa ei isi gasesc mereu locuri unde sa practice jocuri ilegale.Acestea sunt considerate de legiuitor contraventii si sanctionate cu amenda , de multe ori modica.Conform Legii 61/ 1991 (art.2, pct. 5) "organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decat cele autorizate potrivit legii - de natura sa lezeze bunele moravuri" constituie contraventie. Potrivit articolului 3 din legea citata, aceste activitati se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei.Desigur, ca, potrivit art. 4, lucrurile care au servit la savarsirea contraventiilor sunt confiscate, insa cei care organizeaza astfel de jocuri pot procura oricand altele.In vara anului 2020, in plina pandemie de coronavirus , mai multi interlopi bucuresteni, intre care si Florin Mototolea, cunoscut drept Emi Pian, s-au strans in curtea unui cunoscut din cartierul Giulesti pentru un joc de barbut.Lucurile au degenerat si s-a iscat un scandal intre clanuri, in timpul caruia liderul gruparii Duduianu a fost taiat de un rival . A murit cateva ore mai tarziu la spital.In randul jucatorilor de barbut se stia ca Emi Pian era "banca" . De altfel, in octombrie 2017, a fost condamnat la o pedeapsa de trei ani si opt luni pentru ca l-a santajat si a incercat sa ii influenteze declaratiile unui jucator de barbut pe care l-a imprumutat cu 20.000 de lei la o partida in care victima a ramas fara bani.Pian luase de la pierzator un Audi Q7 in contul datoriei.Barbutul este un joc de noroc cu zaruri practicat intre doi sau mai multi jucatori. Barbutul era intalnit si in perioada comunista desi atunci era interzisa practicarea jocurilor de noroc in afara locurilor special amenajate si legalizate, se arata pe o pagina a Wikipedia Case, masini, bijuterii sau sume mari de bani sunt puse in joc de regula atunci cand vine vorba de barbut sau alte astfel de activitati ilegale. De obicei sunt pierdute, iar bunurile ajung pe mana interlopilor care cer bani grei pentru rascumpararea lor.Sunt insa impatimiti care isi pun gaj membrii familiilor.Moshin, un cunoscut cartofor din New Delhi si-a pus gaj familia pentru un joc de poker si a pierdut astfel unul dintre copii. Intamplarea a avut loc in 2015, insa cazul a fost mediatizat in 2018.Un rus si-a pierdut nevasta la un joc de carti dupa ce a pus-o ca miza in loc de bani. Andrei Karpov, din Murmansk, a ramas fara bani la poker si si-a oferit sotia adversarului, se arata intr-un articol publicat de Adevarul Printul Majed bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud este bine cunoscut in intreaga lume pentru ambele obiceiuri legate de droguri si jocuri de noroc. In 2019, si-a jucat sotiile la cazino. Printul si-a pariat nevestele in schimbul a 25 de milioane de dolari in credit si le-a lasat acolo dupa ce a pierdut.