Jandarmii au dat amenzi de 5.500 de lei la inmormantarea interlopului Florin Mototolea, liderul clanului Duduianu

Amenzi "fara numar"

Manelistii au cantat la inmormantare

Zeci de politisti si jandarmi au fost mobilizati duminica pentru a supraveghea funeraliile lui Emi Pian. Jandarmeria sustine ca a fost prezenta, alaturi de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, "pentru prevenirea eventualelor incidente"."In legatura cu evenimentul privat ce a avut loc in sectorul 5 al Capitalei, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: conform legii de organizare si functionare a Jandarmeriei Romane, aceasta este obligata sa asigure masurile de ordine la orice adunare de persoane aparuta in spatiul public, indiferent de natura si contextul acesteia.Am fost prezenti, in cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea eventualelor incidente si limitarea efectelor adunarii publice asupra cailor de comunicatii, tinandu-se cont de faptul ca trebuie inlesnita circulatia Ambulantei, Pompierilor si altor forte care actioneaza in regim de urgenta", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Capitalei.Fortele de ordine au fost in permanenta legatura cu organizatorii evenimentului, care au luat masuri pentru respectarea legii si recomandarilor Jandarmeriei.Jandarmii anunta ca au aplicat cinci amenzi, in valoare de 5.500 de lei, dar sunt desfasurate in continuare activitati de identificare si sanctionare si a altor persoane care au incalcat prevederile legii."Au fost folosite mijloacele de protectie individuala de catre participantii la eveniment . Persoanele participante au fost dispuse in grupuri, pentru a limita expunerea. Acolo unde au fost constatate incalcari ale legii, Jandarmeria a aplicat masuri in consecinta.Astfel, au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 5.500 de lei, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. In continuare sunt desfasurate activitati specifice de identificare si sanctionare si a altor persoane care au incalcat prevederile legii", precizeaza Jandarmeria Capitalei.Interlopul Emi Pian a fost inmormantat duminica in cimitirul Tudor Vladimirescu, slujba avand loc la Biserica Sf. Parascheva - Parohia Bariera Rahovei.Potrivit Antena 3, langa mormantul lui Emi Pian au cantat manelistii Florin Salam si Sorin Copilul de Aur. De asemenea, politistii ar fi inchis portile cimitirului cu lanturi, pentru ca multi oameni doreau sa asiste la inmormantare.Emi Pian, liderul clanului Duduianu, in varsta de 39 de ani, a fost ucis , in noaptea de luni spre marti, dupa ce a fost injunghiat intr-un conflict intre mai multe persoane, in timpul unei partide de barbut.Principalul suspect in acest caz, Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, se afla in arest preventiv.