Familie inzapezita pe Sohodol, in noaptea de Inviere. Interventia de salvare a durat patru ore FOTO

"Jandarmii montani din Runcu au fost sesizati in mod direct de catre o familie formata din trei persoane adulte despre faptul ca pe timpul deplasarii pe Valea Sohodolului, in zona Varfului Arcanu, la limita intre judetele Gorj si Hunedoara, au ramas blocati in zapada cu un autoturism de teren", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Gorj."In urma acestei situatii, jandarmii montani din Runcu au intervenit, deplasandu-se cu un autoturism de teren in zona indicata, iar dupa ce au tractat autoturismul, l-au deblocat de pe drumul inzapezit iar turistii au mers in localitatea Runcu, la o pensiune unde s-au cazat.Interventia a durat aproximativ 4 ore, intre orele 20.30-00.00 iar turistii din Craiova, judetul Dolj au putut sa participe si la slujba din noaptea de Inviere.Ultima interventie similara a jandarmilor montani din Runcu a avut loc in urma cu o saptamana, in aceleasi imprejurari si loc in sprijinul unei familii din Bucuresti", au mai transmis jandarmii.Jandarmii recomanda ca inainte de a pleca la drum, sa se verifice cu atentie hartile rutiere si aplicatiile de pe dispozitivele electronice, pentru a verifica daca rutele planificate sunt accesibile circulatiei rutiere in aceasta perioada.