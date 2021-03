Un jandarm si-a batut concubina si a lovit inca doua femei. El a fost arestat preventiv

Acuzatiile aduse jandarmului

In acelasi dosar, este cercetat un alt jandarm, acuzat ca l-a ajutat pe primul sa arunce o substanta chimica pe masina concubinei.Conform unui comunicat remis miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de doi jandarmi sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie, distrugere, incalcarea ordinului de protectie, doua infractiuni de lovire sau alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, fata de unul dintre inculpati, respectiv complicitate la infractiunea de distrugere, fata de cel de-al doilea inculpat."In fapt, s-a retinut ca unul dintre inculpati a exercitat acte de violente fata de o persoana de sex feminin cu care, la acel moment, avea relatii similare casatoriei, provocandu-i acesteia multiple leziuni care au necesitat un numar de 6-7 zile de ingrijiri medicale, iar ulterior, in scop sicanatoriu, prin folosirea unei substante chimice si ajutat de cel de-al doilea inculpat, a procedat la degradarea autoturismului persoanei vatamate si a incalcat obligatiile impuse prin ordinul de protectie emis in favoarea persoanei vatamate", spun procurorii.Jandarmul mai este acuzat ca a lovit si amenintat o alta femeie, in timp ce se aflau intr-un local public.De asemenea, el a agresat o a treia femeie, in conditiile in care aceasta o insotea pe fiica sa in vederea depunerii unei plangeri penale fata de inculpat la organele de politie Primul jandarm a fost retinut de procurori, iar un judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Militar Bucuresti a dispus miercuri arestarea preventiva pe o durata de 30 de zile.