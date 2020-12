Judecatorii dezvaluie abuzurile la care jandarmii l-au supus pe un protestatar in mandatul lui Carmen Dan: "Anularea amenzilor reprezinta o reparatie partiala"

14 amenzi au fost anulate

Jurisprudenta CEDO

"Adunarea era pasnica"

"Libera exprimare", incalcata in fata sediului PSD

Cum au fost calculate daunele morale

Aceasta este concluzia Tribunalului Bucuresti, care in septembrie 2020 a decis ca Jandarmeria Capitalei sa-i plateasca protestarului Sandu Matei daune morale de 30.000 de lei. Decizia nu este definitiva, iar ambele parti au anuntat ca o vor contesta. In decembrie 2020, magistratii au motivat aceasta sentinta inedita.Practic, totul incepe in primavara anului 2017, cand Sandu Matei este amendat, in mod repetat, de jandarmii bucuresteni cu contraventii intre 500 de lei si 2.000 de lei. Barbatul le-a contestat in instanta , iar judecatorii au anulat aceste amenzi. El acuza acum Jandarmeria ca a facut " politie politica" in cazul sau.Vorbim de o perioada in care Ministerul de Interne a fost condus de Carmen Dan (ianuarie 2017- iulie 2019), iar la conducerea Jandarmeriei au fost coloneii Sebastian Cucos si Catalin Sindile.Sandu Matei s-a plans in cererea de chemare in judecata ca este vorba de 24 de astfel de sanctiuni contraventionale, dar judecatorii au explicat ca au identificat doar un numar de 19 sanctiuni contraventionale. Din aceastea, in doua situatii a fost vorba de cazuri din 20 decembrie 2018, respectiv 21 decembrie 2018, ulterioare sesizarii instantei. Procesul a fost deschis pe 15 noiembrie 2018, la Tribunalul Bucuresti. In alte doua cazuri, instanta a luat act ca Sandu Matei intentioneaza sa se adreseze CEDO , conform motivarii."Sintetizand, instanta retine ca are a analiza, din perspectiva solicitarilor si argumentelor reclamantului, un numar de 14 procese verbale de contraventie cu privire la care instantele judecatoresti s-au pronuntat, definitiv, in sensul anularii lor," explica judecatorii.Magistratii au facut trimitere la practica CEDO in astfel de cazuri, si a aratat ca statele nu au numai obligatia de a proteja dreptul la intrunire pasnica, dar si pe aceea de a se abtine sa aduca restrangeri indirecte, abuzive exercitiului acestui drept.Citand practica CEDO, judecatorii precizeaza ca una dintre principalele caracteristici ale democratiei rezida in posibilitatea pe care o ofera de a rezolva prin dialog si fara recurgere la violenta problemele pe care le are o tara, chiar si cand acestea sunt dificile, "Curtea a decis ca numai un risc real si previzibil de actiune violenta si de incitare la violenta sau de nerecunoastere a principiilor democratice de catre organizatorii unei manifestatii poate justifica interzicerea ei (Bukta si altii contra Ungariei)."Tribunalul a constatat ca lui Sandu Matei i-au fost aplicate mai multe amenzi contraventionale pentru fapte comise in legatura cu participarea la adunari sau manifestari publice din perioada august 2017-octombrie 2018 (conform mentiunilor din cele 14 procese verbale supuse analizei) prin care participantii isi exprimau opiniile cu privire la masurile luate de puterea politica sau de administratia la acel moment.Toate acestea sunt enumerate punctual."Cu exceptia procesului verbal mentionat la punctul 1, toate sanctiunile aplicate prin procesele verbale mentionate au fost anulate de catre instante pentru argumentele expuse in esenta mai sus, respectiv adunarea era pasnica, nu s-a evidentiat un comportament al reclamantului care sa justifice atare masura, nu era necesara declararea adunarii respective sau nu a existat propriu-zis o adunare, reclamantul nu a comis faptele imputate.Mai mult, in cazul proceselor verbale de la punctele 5, 6 si 11, instantele au constatat ca aplicarea sanctiunii contraventionale a constituit o incalcare a articolelor 10 si 11 din Conventie ()," motiveaza instanta.Anularea de catre instante a amenzilor contraventionale aplicate lui Sandu Matei ar fi dovezi certe cu privire la incalcarea de catre institutia care a intocmit procesele verbale, adica Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, a dreptului la exprimare si a libertatii de intrunire, mai arata Tribunalul Bucuresti.Incalcarea dreptului la libera exprimare ar fi avut loc in chiar si in cadrul unei manifestatii care a avut loc in fata sediului PSD."In ce priveste punctual procesul verbal de la punctul 4, fata de retinerile instantei cu privire la numarul mic de persoane de la locul evenimentului, instanta constata ca nu sunt date suficiente cu privire la intentia reclamantului () de a participa la o adunare publica in sensul art. 11 din Conventie, urmand a se retine in continuare prin raportare la activitatea in concret derulata de catre reclamant (expunerea in fata sediului unui partid politic a unui banner ce continea un mesaj adresat membrilor Guvernului), ca este vorba despre o incalcare a art. 10 din Conventie ()," conchide instanta."Instanta concluzioneaza ca parata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a incalcat dreptul la libera exprimare a reclamantului () prin aplicarea unui numar de 12 sanctiuni contraventionale. De asemenea, aceeasi parata a incalcat libertatea de intrunire a reclamantului prin aplicarea unui numar de 11 sanctiuni contraventionale.Toate aceste sanctiuni au fost aplicate in legatura cu participarea la adunari sau manifestari publice derulate in perioada din perioada august 2017-octombrie 2018, prin care participantii isi exprimau opiniile cu privire la masurile luate de puterea politica sau de administratie la acel moment," explica judecatorii.In ce priveste prejudiciul moral, instanta noteaza ca incalcarea celor doua drepturi, in modalitatea indicata mai sus, face dovada unui prejudiciu moral decurgand in mod direct din actiunea nelegitima a jandarmilor. In plus, CEDO a apreciat in constant, anularea de catre instanta a unei masuri care a constituit o ingerinta in drepturile si libertatile garantate prin conventie poate constitui o reparatie a prejudiciului moral suferit, integrala sau partiala, in functie de datele cauzei."In egala masura, se retine ca, fata de numarul mare al sanctiunilor aplicate fara temei reclamantului, anularea lor in instantele de judecata reprezinta doar o reparatie partiala a prejudiciului suferit, reparatie care urmeaza a fi avuta in vedere la cuantificarea dezdaunarii.Astfel, retinand numarul sanctiunilor aplicate si constatate ca nelegale de instantele de judecata ce a presupus si alocarea unui timp si de resurse psihice pentru realizarea activitatilor specifice, perioada de timp in care au fost aplicate, faptul ca prejudiciul moral a primit o reparatie partiala in sensul aratat mai sus, instanta apreciaza ca fiind o satisfactie echitabila pentru reclamant suma de 30.000 lei," concluzioneaza Tribunalul Bucuresti.