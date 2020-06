Judecatorii sunt chemati sa scoata la lumina informatiile secretizate de Jandarmerie in cazul lui Cumpanasu. Cat au costat paza si masina de lux

Informatia, secretizata

Cat a costat protectia statului?

Presa: Folosea un VW Touareg

Voiau sa bage in proces Brigada Speciala

Foto: Tribunalul Bucuresti

Cumpanasu nu avea incredere in politie

Singurul roman care a beneficiat de protectie in 2019

Actul a fost transmis intr-un proces inedit deschis de o organizatie non-guvernamentala, Evolutie in Institutie, care vrea sa afle cati bani au cheltuit jandarmii cu paza si transportul lui Alexandru Cumpanasu.Pentru prima data, jandarmii recunosc ca Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes", condusa de celebrul colonel Catalin Paraschiv, "Omul in alb" de la protestele din 10 august, s-a ocupat de protectia lui Alexandru Cumpanasu.O informatie care a fost secretizata de IGJR inclusiv pentru masss-media. Europa Libera scria ca jandarmii nu au dorit sa precizeze ce autoturism i-a pus la dispozitie lui Cumpanasu pentru protectie, cati oameni il pazesc si ce pregatire au acestia, toate aceste informatii fiind secrete, divulgarea lor "putand pune in pericol persoana protejata precum si efectivele care execute misiunea", potrivit raspunsului oficial transmis postului de radio.Institutia din subordinea Ministerului de Interne sustine ca protectia acordata lui Alexandru Cumpanasu, candidat la presedintia Romaniei si facut celebru de televiziuni in contextul crimelor de la Caracal, a fost dispusa incepand cu data de 3 august 2019, dupa acceptul sefului Jandarmeriei si al ministrului de Interne.In octombrie 2019, Asociatia Evolutie in Institutie, a cerut Tribunalului Bucuresti sa oblige IGJR sa faca publice mai multe informatii despre protectia acordata lui Alexandru Cumpanasu.Initial, Asociatia Evolutie in Institutie ceruse aceste informatii IGJR in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Mai ales ca presa a dezvaluit ca Alexandru Cumpanasu avea la dispozitie pentru deplasari un autoturism VW Touareg.Jandameria a raspuns ca in ce priveste marca si modelul autoturismului folosit in cadrul misiunii de protective, numarul efectivelor angrenate in misiune si funvtiile acestora, informatiile nu se incadreaza in categoria informatiilor de interes public."Costurile pentru aceasta misiune nu se cuantifica distinct, resursele folosite facand parte din cele disponibile la nivelul Jandarmeriei Romane," a raspuns IGJR.Nemultumiti de raspunsul primit, reprezentantii Asociatiei Evolutie in Institutie au deschis proces cer judecatorilor sa oblige jandarmii sa comunice informatiile solicitate.In timpul procesului, IGJR a incercat introducerea in cauza a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes". Asa ca au trimis documentul la instanta . Cererea de introducere in cauza a a cestei structure fost respinsa.Tribunalul Bucuresti urmeaza sa se pronunte in acest caz pe 8 iulie, potrivit portalului instantelor. Anul trecut, intr-o interventie pe Facebook , Cumpanasu a recunoscut ca a cerut Ministerului de Interne ajutorul pentru protective deoarece "clanurile mafiote" l-au amenintat pe el si pe familia sa, iar in urma discutiilor cu conducerea MAI, jandarmii ii vor asigura paza, deoarece in Politie nu are incredere."Tot felul de cretinoizi din mass-media care deja incepe sa functioneze la banii mafiei se intreaba de ce jandarmii imi ofera mie protectie. Stiti ce inseamna sa treci prin asa ceva? (...) Tu nu mai existi. Am acceptat pentru copiii mei. A disparut orice viata de familie, trebuie sa anunti mereu unde te duci si ce faci", spunea Cumpanasu.In decembrie 2019, intr-un raspuns transmis de ministrul de Interne, Marcel Vela , deputatului PNL Florin Roman, se arata ca Alexandru Cumpanasu, fost candidat la alegerile prezidentiale in urma ultra-mediatizarii crimelor de la Caracal, a fost singurul roman care a beneficiat in acel an de protectie de la Jandarmerie.Vela a explicat si prevederea legislativa in baza careia Jandarmeria poate acorda protectie unor persoane fizice: In conformitate cu art. 19, alin (2) din legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei romane, care prevede ca "", i s-au asigurat temporar masuri de protectie, cu efective specializate din cadrul Jandarmeriei romane.