Liber la moastele Sfintei Parascheva. Jandarmii au permis si accesul celor care nu sunt din municipiul Iasi

Au fost proteste in dimineata zilei de miercuri, chiar in timpul Liturghiei de sarbatoare. Protestele au continuat o vreme in fata catedralei. Cateva sute de persoane au vrut sa forteze intrarea in curte, insa au fost blocate de jandarmi Se pare, insa, ca intr-un final s-a facut un compromis si li s-a permis accesul la racla si pelerinilor care nu sunt din municipiul Iasi. Multi dintre oameni nu poarta, insa, masca si nici nu tin cont de distantarea fizica.O hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, adoptata la sfarsitul saptamanii trecute, spune ca pana pe 15 octombrie inclusiv pot intra sa se inchine doar cei care au domiciliul in municipiul Iasi.