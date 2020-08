Mai multi migranti care au fugit dintr-un centru de carantina COVID-19, din Mehedinti, sunt cautati de politisti si jandarmi

Cei sase migranti au stat aproape o saptamana in centru si se aflau sub paza Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin, dupa ce, la data de 2 august, au fost prinsi cand incercau sa intre ilegal din Serbia in Romania. Au fost dusi intr-un centru de carantina din Drobeta Turnu Severin, unde ar fi trebuit sa stea 14 zile.In data de 8 august, cei sase sirieni au disparut din centru. Zeci de politisti si jandarmi ii cauta. Niciunul dintre migranti nu a fost testat pentru SARS-COV2, insa, intrucat veneau din Serbia, s-a luat decizia sa fie tinuti in izolare doua saptamani.Potrivit reprezentantilor IPJ Mehedinti, polistii locali care aveau misiunea sa-i pazeasca sunt cercetati pentru neglijenta in serviciu.