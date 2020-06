Motociclisti calare pe bujorii protejati de lege in Parcul National Muntii Rodnei. Administrator: "Noi avem doar 10 oameni si doua Dustere"

Ziare.

com

Potrivit legii, accesul in parcul national pe mijloace motorizate sau chiar pe bicicleta este strict interzis. Imaginile au fost postate pe reteaua sociala in cursul zilei sambata, 27 iunie, cu mesajul incarcat de ironie "Fain in Parcul National Muntii Rodnei la Rododendron. Au colegii locuri si poteci inflorate numai bune de motorit".Martorii spun ca motociclistii au coborat din Saua Bila, de dupa vf Ineu, spre Valea Vinului, pe Raul mare si Izvorul Rosu.Fotografiile au trezit indignare printre iubitorii de munte, multi dintre ei reclamand ca aceasta este o problema veche, cunoscuta si ignorata de autoritati Ziare.com a luat legatura cu directorul RNP-Romsilva, Administratia Parcului National Muntii Rodnei, Poll Lucia Mihaela, pentru a afla de ce nu ii opreste nimeni pe motociclisti sa intre intr-un Parc National, in zone de protectie stricta si integrala."Am mai avut probleme, mereu avem. Anul trecut am aplicat 30 de sanctiuni pentru patrunderea in arii protejate cu motociclete, ATV-uri si vehicule 4x4 off-road. Anul acesta, nici una pana acum - din pricina pandemiei de coronavirus si a starii de urgenta, oamenii au stat acasa. Abia acum au reinceput sa vina pe munte. Dar, ca sa intelegeti, Parcul National Muntii Rodnei are 54.000 de hectare, iar noi avem doar 10 rangeri si doua Dustere", ne-a marturisit administratorul Parcului.In aceeasta situatie, Lucia Poll a dorit sa transmita si prin intermediul nostru un apel catre turistii cu iubire si respect pentru natura, sa vina in spijinul autoritatilor si sa reclame deindata la 112 orice actiune nepermisa intr-o rezervatie naturala."Rugam turistii sa sune la 112 si sa reclame, pentru ca ne mai ajutam cu Jandarmeria Montana. Noi, cu doua Dustere, va dati seama, n-o sa stea motociclistul sa ne astepte sa-l amendam. Pe motociclisti ii prindem foarte rar. De asemenea, facem apel si catre proprietarii de pensiuni sa nu mai puna la dispozitia turistilor ATV-uri si sa le explice ca nu asa te bucuri de munte. Pana la urma, este vorba de educatie si de bun-simt, natura este un bun al tuturor, dar asta nu inseamna ca trebuie sa o batjocorim, ci sa o protejam", mai spune Lucia Poll.Din suprafata totala a parcului din Muntii Rodnei, de 54.000 de hectare, 76% este zona de protectie stricta, integrala.22 de comune detin propietati private, paduri si pasuni, in Parcul National.Parcul National Muntii Rodnei este marginit de trei drumuri nationale (DN18D, DN17C, DN17D). In plus, pe fiecare vale sunt minim trei, patru intrari - asta inseamna cel putin 70 de intrari in Parc- iar 22 de comune au paduri si pasuni, propietati private, in Parcul National.Din suprafata totala a Parcului, de 54.000 de hectare, 76% este zona de protectie stricta, integrala. Practic, in jur de 41.000 de hectare sunt pazite de 10 oameni, cu doua masini.