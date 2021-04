Cate persoane pot merge la Patriarhie in noaptea de Inviere. Jandarmeria intensifica actiunile de control

"Sambata, incepand cu ora 23,00, accesul in piateta Catedralei Patriarhiei se va realiza doar pentru persoanele care doresc sa participe la Slujba de Inviere, numarul acestora fiind limitat la maximum 70 de persoane in interiorul Catedralei si maximum 500 de participanti in exterior", se precizeaza intr-un comunicat al DGJMB.Potrivit sursei citate, in perioada 30 aprilie - 3 mai, jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti vor intensifica misiunile de ordine si siguranta publica executate independent sau in sistem integrat cu efective ale Politei Capitalei si vor verifica respectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.Peste 1.000 de jandarmi vor actiona in aceasta perioada in Capitala pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si asigurarea interventiilor in situatii care ar putea pune in pericol siguranta cetatenilor.Jandarmeria Capitalei va suplimenta dispozitivele care vor patrula in zonele in care exista posibilitatea sa se constituie aglomerari de persoane, in zonele intens circulate, cum sunt pietele, garile, autogarile, targurile, in apropierea marilor centre comerciale sau in zona lacasurilor de cult si pe traseele de deplasare la si de la acestea.Patrulele de jandarmi, in special cele ecvestre si canine, vor avea incluse in itinerariul de patrulare zonele de agrement, parcurile si alte spatii verzi, pentru a mentine un climat de ordine si siguranta publica si pentru a urmari respectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.