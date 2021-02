O batrana de 90 de ani este cercetata penal dupa ce a distrus usa unei vecine, lovind-o cu pumnii si picioarele

O femeie de 90 de ani a distrus usa unei vecine si acum este cercetata de politisti intr-un dosar penal de distrugere. Jandarmii care au fost la fata locului au intocmit actele de sesizare privind infractiunea savarsita de batrana, relateaza Digi 24. Jandarmii au povestit ca femeia, in varsta de 90 de ani, a distrus usa, lovind-o cu pumnii si picioarele, acuzandu-si vecina de furtul unor obiecte din locuinta."Ajunsi la fata locului, jandarmii au luat legatura cu apelanta, o femeie in varsta de 71 de ani, care a relatat faptul ca vecina sa, in varsta de 90 de ani, i-a distrus usa de acces in locuinta, lovind-o cu pumnii si picioarele.Femeia a declarat ca vecina sa o acuza de furtul unor obiecte din locuinta, precizand ca nu este prima data cand aceasta ii distruge usa de acces in locuinta. Persoana reclamata nu a fost gasita la domiciliul acesteia, insa jandarmii au intocmit pe numele acesteia actele de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Tulcea.Conform sursei citate, victima le-a povestit jandarmilor faptul ca nu este prima data cand vecina ii distruge usa locuintei, acuzand-o de furt.