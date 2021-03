VIDEO O femeie si soacra sa, la un pas sa fie ucise cu un topor de socrul beat. Agresorul a fost incatusat de jandarmi

Vineri, 5 martie, in jurul orei 16.40, grupa de interventie din cadul IJJ Caras Severin a fost directionata in cartierul Terova din municipiul Resita, deoarece o femeie a sesizat dispeceratul ca socrul sau, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, o ameninta pe ea si pe soacra sa cu acte de violenta "Ajunsi la fata locului, jandarmii au constatat faptul ca B.I. se afla in curtea interioara a imobilului in care locuia, era violent verbal si manifesta un comportament violent, motiv pentru care s-a luat masura incatusarii.Din declaratiile celor doua persoane a reiesit faptul ca barbatul le-a amenintat cu toporul, ele fiind nevoite sa se inchida in casa. Acesta a inceput sa loveasca cu picioarele si chiar sa incerce sa sparga usa. Temandu-se pentru siguranta lor, acestea au sarit pe un geam si au apelat sistemul unic de urgenta 112", a transmis jandarmeria.In situatia de fata au fost intocmite de catre jandarmii caraseni actele de sesizare a organelor de urmarire penala, iar lucratorii Politiei Municipiului Resita au emis ordin de protectie impotriva barbatului