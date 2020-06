Organizatorul si participantii la o petrecere pe plaja din comuna Tuzla, sanctionati cu 10.000 de lei de jandarmi

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Constanta, in cursul noptii trecute, in jurul orei 1,00, jandarmii constanteni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe plaja din comuna Tuzla are loc un eveniment artistic la care participa mai multe persoane, fara sa fie respectate masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2."Ajunsi la fata locului, oamenii legii au constatat ca sesizarea se confirma, mai multe persoane participand la un spectacol de muzica mixata de un DJ. Organizatorul acestui eveniment a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 2.000 lei, iar participantii aflati la fata locului au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 8.000 lei", se arata in comunicatul IJJ Constanta.