Parinti amendati pentru copiii neastamparati, dupa ce locatarii unui bloc din Galati au chemat jandarmeria

Jandarmii au fost cei care au raspuns apelulului pe 112 prin care era semnalat faptul ca, aproape de miezul noptii, minorii faceau galagie si vorbeau urat in fata unui bloc din Galati, scrie Viata Libera "Parintii au fost sanctionati contraventional pentru nesupravegherea minorului deoarece, la ora 23,00, copiii acestora si alte trei persoane majore au fost surprinsi de catre jandarmi in timp ce injurau locatarii unui bloc, care le atrasesera atentia asupra vocabularului folosit", explica lt. Catalin Badin, purtatorul de cuvant al IJJ Galati.Jandarmii au dat amenda si in cazul unui tanar care a amenintat cu acte de violenta si a adresat injurii personalului medical sau al ambulantei, si unui barbat care a impiedicat fortele de ordine sa isi indeplineasca atributiile prevazute de lege.De asemeena, jandarmii galateni au aplicat sanctiuni si unor persoane care, la ore tarzii in noapte, au ascultat muzica la intensitate mare, deranjand vecinii din bloc. Numarul total al amenzilor aplicate turbulentilor se ridica la 18, valoarea sanctiunilor fiind de 8.500 de lei.Citeste si: