Pelerinaj la moastele Sfantului Andrei, la Galati. Ce anunta Jandarmeria

Potrivit sursei citate, in acest an, programul prilejuit de sarbatoarea inchinata Sfantului Apostol Andrei va consta in savarsirea la Catedrala Arhiepiscopala, in ziua de duminica, a Sfintei Liturghii, incepand cu ora 9,00, respectiv a slujbei Privegherii, de la ora 17,00, iar in ziua hramului, luni, Sfanta Liturghie, incepand cu ora 9,00.In cele doua zile de sarbatoare, credinciosii prezenti se vor putea inchina la Sfintele Moaste ale Sfantului Apostol Andrei si ale unor sfinti doctori tamaduitori, asezate pe baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale, pentru care s-au luat din timp toate masurile de distantare fizica si de respectare stricta a normelor igienico-sanitare in vigoare, prin contributia preotilor si a voluntarilor.CITESTE SI: Tribunalul Constanta a respins cererea Arhiepiscopiei Tomisului de a se organiza pelerinaj la Sf Andrei "In fiecare an, sarbatorile inchinate ocrotitorului spiritual al orasului Galati si al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos - Sfantul Apostol Andrei, increstinatorul poporului roman si protector ceresc al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe stramosesti, reprezinta un prilej de mare bucurie duhovniceasca pentru toti slujitorii si credinciosii Eparhiei Dunarii de Jos", se mai spune in comunicat.Pe de alta parte, Jandarmeria Galati a transmis printr-un comunicat de presa ca la pelerinajul de la Catedrala Arhiepiscopala, unde vor fi scoase spre inchinare Moastele Sfantului Andrei, vor avea acces doar cetatenii care au domiciliul in municipiul Galati si se vor institui dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare de acces catre racla cu sfintele moaste."Avand in vedere ca in perioada 29 - 30 noiembrie este organizat un pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopala, unde vor fi scoase spre inchinare Moastele Sfantului Andrei, facem precizarea ca Jandarmeria Galati va lua toate masurile necesare in vederea preintampinarii oricaror incidente, cat si pentru respectarea distantarii fizice intre participanti. Astfel, vom institui dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare de acces catre racla cu sfintele moaste, pe strada Domneasca si strada Episcop Melchisedec, in scopul crearii unor conditii optime pentru desfasurarea pelerinajului, pentru evitarea aglomeratiei si respectarea normelor de protectie sanitara. De asemenea, precizam ca la racla cu sfintele moaste vor avea acces doar cetatenii care au domiciliul in municipiul Galati, iar pentru a usura accesul in zona de inchinare este recomandat ca dovada domiciliului sa se faca cu cartea de identitate", se precizeaza in comunicatul Jandarmeriei Galati.CITESTE SI: Patriarhia Romana cere statului sa permita accesul "in mod exceptional" tuturor credinciosilor din tara la pelerinajul de Sfantul Andrei