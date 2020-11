Peste 130 de jandarmi si politisti vor asigura ordinea publica la manifestarile religioase de la Manastirea Pestera Sf. Andrei

Potrivit unui comunicat al Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta si al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, peste 130 de jandarmi si politisti vor asigura masurile de ordine publica la ceremonialul religios desfasurat cu ocazia sarbatoririi hramului manastirii,, Pestera Sf. Apostol Andrei" din comuna Ion Corvin."Principalele obiective ale fortelor de ordine vor fi siguranta participantilor si prevenirea producerii de incidente. Pentru aceasta, vor fi organizate echipe de dialog, patrule pedestre si auto, cordoane de ordine publica si alte dispozitive adaptate situatiei din teren. Acestea sunt dispozitive uzuale pentru un astfel de eveniment si facem precizarea ca nu au fost adoptate masuri suplimentare fata de anii precedenti si nici nu au fost mobilizate forte si mijloace in sprijinul celor din judetul Constanta", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in colaborare cu reprezentantii manastirii si ai DSP Constanta, au fost stabilite trasee interioare de deplasare a pelerinilor (catre racla cu sfintele moaste, catre altar si catre lumanarar), au fost realizate marcaje pe traseul de acces in manastire, precum si pentru participantii la slujba religioasa astfel incat sa se respecte distantarea fizica."Pentru desfasurarea fara incidente si in siguranta a evenimentului, solicitam tuturor participantilor sa respecte aceste marcaje, sa nu stationeze excesiv in zona raclei si sa nu forteze accesul prin alte puncte decat cele marcate. Reamintim faptul ca, avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam, legislatia actuala prevede ca pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate", mai precizeaza comunicatul.Jandarmii si politistii recomanda tuturor participantilor sa respecte regulile de protectie individuala: pastrarea distantei fizice, purtarea corecta a mastii de protectie si dezinfectarea mainilor - pentru aceste masuri, organizatorii asigura trei puncte in care sunt disponibili dezinfectanti si masti.Arhiepiscopul Tomisului va savarsi impreuna cu un sobor de preoti, pe 30 noiembrie, Sfanta Liturghie la manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din localitatea constanteana Ion Corvin, judetul Constanta.La manifestarile religioase nu pot participa decat credinciosii din comuna Ion Corvin, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta interzicand prezenta altor locuitori la pelerinaje religioase dupa ce rata incidentei la nivelul judetului a trecut de 3. Arhiepiscopia Tomisului a incercat in instanta sa suspende aceasta decizie, dar nu a avut castig de cauza.CITESTE SI: