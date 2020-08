Primarul Timisoarei reclama excesul de zel al echipelor de "comando" care descind la terase: "Nu e normal sa vezi zece oameni in uniforma si inca vreo cinci in civil"

"Ce situatie are orasul acesta sa vezi echipe de control cu 10 oameni in uniforma si inca vreo cinci pe langa ei in civil? Este o ostentatie. Sa nu fiu inteles gresit. E foarte bine ca se fac controale. Este foarte bine, dar mai degraba trebuie sa se faca supervizare. Cand vezi ca oamenii stau linistiti la mese, cand vezi ca distantele dintre mese sunt mari, iar cei care servesc sunt cu masca manusi, nu e normal sa vii cu o echipa de 15 oameni si sa ii deranjezi pe cei ce dupa o zi de munca se duc sa stea linistiti sa bea un suc, o cafea sa manance ceva. Nu e normal asa ceva", a reactionat Robu.Primarul Timisoarei sustine ca, daca ar fi reactii artagoase sau violente si nu se respecta legea ar trebui aplicate amenzi usturatoare. "Am fost pe litoral. Era o supervizare discreta", a declarat Robu intr-o conferinta de presa sustinuta marti.Edilul si-a dat "cuvantul de onoare" ca atunci cand a vazut prima data un astfel de control la o terasa din Timisoara s-a speriat foarte tare. "M-am ingrijorat instinctiv considerand ca ceva foarte grav s-a intamplat acolo, crima droguri , Dumnezeu stie ce, de e atata lume in uniforma. M-am dus la prima persoana in uniforma ce s-a intamplat si mi s-a spus ca nu s-a intamplat nimic deosebit, e un control pe COVID. Am sesizat ca nu e normal sa se intample asa ceva", a mai reclamat Robu.