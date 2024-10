Purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei isi mentin declaratiile controversate, desi nu s-au confirmat: Cum explica "paralizia" jandarmeritei si pungile cu urina si fecale

Sunt inca multe necunoscute in filmul interventiei brutale a jandarmilor din seara de 10 august, cand protestul pasnic al celor peste 100.000 de romani stransi in Piata Victoriei sa isi arate dezaprobarea fata de guvernul PSD-ALDE a fost reprimat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apa si violente.

Principala necunoscuta ramane cine, cand si de ce a aprobat interventia in forta, declaratiile pe aceasta chestiune ale oficialilor fiind contradictorii. Insa privind filmul acelei zile, a fost remarcat un prim punct de inflexiune - momentul in care jandarmii au folosit pentru prima oara gaze lacrimogene, sustinand ca protestatarii forteaza intrarea in curtea Guvernului si ca s-ar arunca cu "pungi cu urina si fecale" in fortele de ordine.

Un alt moment care ridica un mare semn de intrebare este declaratia Jandarmeriei de la conferinta de presa din 11 august, cand eram anuntati, cu lacrimi in ochi, ca femeia-jandarm prinsa in mijlocul protestatarilor "ar putea ramane paralizata pe viata". Din sursele Ziare.com, inca din noaptea de 10-11 august se primise o informare detaliata a starii bune de sanatate a jandarmeritei, fapt confirmat de ministrul Sanatatii. Pintea a informat public, la doar cateva ore distanta de declaratiile lacrimogene ale Jandarmeriei, ca femeia jandarm este in stare buna de sanatate, gata sa se intoarca la munca: "Ma asteptam la cu totul altceva", declara Sorina Pintea dupa ce a vizitat-o pe femeie la spital.

Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)

Autori ai declaratiilor controversate si contestate, purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei - Georgian Enache (Jandarmeria Bucuresti) si Marius Miliatru (Jandarmeria Romana) si le sustin la trei saptamani de la violente si, in ciuda informatiilor aparute intre timp, spun ca au dovezi pentru ele.

Pungile cu urina si fecale

Ziare.com a stat de vorba cu Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

In toate filmarile si fotografiile publicate dupa 10 august nu a aparut nici macar o imagine cu un jandarm asupra caruia sa fi fost aruncata o punga cu fecale si urina. Si asta in conditiile in care, la momentul la care a fost facuta declaratia (in jurul orei 17:00, pe 10 august), in Piata Victoriei erau aproximativ 500 de persoane.

Totusi, Enache sustine ca exista dovezi, chiar daca nu precizeaza ce si de ce acestea nu sunt facute publice.

Redam conversatia purtata cu Georgian Enache:

Reporter: Ati facut declaratii care nu s-au verificat ulterior.

G. Enache: Care, dati-mi un exemplu?

Reporter: Ca s-a aruncat cu urina si fecale in fortele de ordine.

G. Enache: Da, si sustin aceasta declaratie pe care am facut-o.

Reporter: Exista dovezi?

G. Enache: Exista.

Reporter: De ce nu le-ati prezentat?

G. Enache: Eu v-am spus ca sustin toate declaratiile pe care le-am facut.

Reporter: Exista si dovezi video?

G. Enache: Exista si dovezi ale afirmatiilor pe care le-am facut.

Declaratia cu jandarmerita paralizata, bazata pe o informatie veche de aproximativ 9 ore

Si purtatorul de cuvant Marius Militaru sustine ca are dovezi pentru declaratiile sale, si anume documentele avute la dispozitie. Doar ca, recunoaste acesta, din momentul in care a primit informatiile cu posibile diagnostice la momentul internarii pana cand a iesit in conferinta de presa pe 11 august, in jur de 9 ore mai tarziu, nu a mai solicitat si nici nu a mai primit nicio alta informatie in legatura cu starea de sanatate a colegei sale.

De altfel, si informarea parintilor femeii cu groaznica veste ca fiica lor "ar putea ramane paralizata pe viata" a avut loc, potrivit lui Militaru, tot sambata dimineata, pe 11 august.

Reporter: Ati facut anumite afirmatii care nu s-au probat si s-au dovedit a fi false in legatura cu starea de sanatate a femeii jandarm.

M. Militaru: Am prezentat buletinul medical.

Reporter: Ati spus, citez, "de departe cea mai dificila interventie a fost sa explicam parintilor colegei noastre ca fata lor s-ar putea sa ramana paralizata pe viata". Deci le-ati spus parintilor ca ar putea ramane paralizata pe viata?

M. Militaru: S-a vorbit la nivel de conducere si s-au anuntat parintii ca exista aceasta posibilitate care era bazata pe diagnosticul initial.

Reporter: Cand a avut loc aceasta informare a parintilor?

M. Militaru: A doua zi (pe 11 august, n.red.) . Misiunea s-a terminat la 4 dimineata si la prima ora s-au informat parintii de catre conducerea Jandarmeriei. Ce am declarat eu a fost in conformitate cu buletinul medical emis de catre UPU Floreasca, care a si fost prezentat public.

Reporter: Din informatiile noastre a existat o informare scrisa trimisa inca de vineri noaptea tuturor structurilor implicate despre starea de sanatate a femeii jandarm, in care se preciza ca aceasta este buna.

M. Militaru: Buletinul medical a fost prezentat si public, informarile ulterioare probabil ca or fi fost facute, nu am aceasta informatie, nu doresc sa o comentez.

Reporter: Deci dvs ati fost trimis sa prezentati informatia aceasta in conferinta de presa de pe 11 august?

M. Militaru: Informatia initiala aceasta era, buletinul de la internare, prima examinare medicala care nu a fost facuta nici de mine, nici de un jandarm, a fost facuta de un medic si lucrul asta poate fi verificat. Unul dintre diagnostice, pentru ca au fost mai multe.

Nu a mintit nimeni si nici nu a incercat sa induca un val de emotie suplimentar. Nu! Personal eu am fost marcat, vorbesc in numele meu, de ce am vazut, din imaginile pe care le-am vazut difuzate de presa si in baza acelui buletin medical.

Reporter: Internarea fusese facuta noaptea, cu multe ore inainte de conferinta dvs. N-ati cerut o alta informare inainte de conferinta?

M. Militaru: La 4 dimineata am plecat din Piata si am revenit la serviciu si acesta era documentul.

Nimeni nu incearca sa excamonteze adevarul in vreun fel sau sa induca un val... Am vazut si ca s-a discutat si foarte mult despre declaratia nu numai a mea, si a colegului meu. Este o declaratie pe care mi-o asum in baza unui document medical, in urma unui diagnostic pus de un medic de urgenta.

Informatiile erau medicale din buletinul medical, deci nu le-a pus jandarmul Militaru Marius sau purtatorul de cuvant. In niciun caz, nu s-a dorit sa se transmita un val suplimentar de emotie, a fost o emotie pur umana pe care eu am simtit-o, si nu numai eu, dar eu vorbesc despre mine.

Reporter: Dar din punct de vedere profesional intrebam daca nu ati cerut alte informatii fata de momentul internarii. Starea de sanatate are diverse evolutii intr-un asemenea interval...

M. Militaru: Eu n-am mai cerut. Eu ma bucur ca a evaluat pozitiv.

Femeia jandarm agresata la protest a fost externata. La iesirea din spital a alergat spre masina (Video)

I-am intrebat pe ambii purtatori de cuvant daca superiorii lor au discutat cu ei in legatura cu aceste declaratii si daca s-a pus problema ca, eventual pe perioada desfasurarii anchetei Parchetului General, sa nu mai reprezinte public institutia. Ambii au raspuns ca nu.

Marius Militaru ne-a precizat si ca "functia de purtator de cuvant nu e o functie care e platita suplimentar".

Iata si integral conferinta de presa din 11 august 2018:

