Rares Bogdan critica dur numirea lui Laurentiu Cazan la sefia Jandarmeriei Prahova: Structurile defecte ale MAI nu au inteles ca trebuie sa fie in slujba cetateanului

Politicianul spune ca aceasta promovare s-a produs pe fondul unui vid creat la nivelul MAI, ca urmare a schimbarii ministrului de Interne. Marcel Vela a fost inlocuit la sefia ministerului cu Lucian Bode "Structurile defecte ale MAI, care nu au inteles ca trebuie sa fie in slujba cetateanului si nu a unor grupuri de interese au a unor persoane care au coordonat opresiunea ingrozitoare impotriva oamenilor cinstiti, corecti, care au iesit pentru a stopa abuzurile din Romania pe 10 august, au profitat de acest vid, intre plecarea unui ministru si venirea unui alt ministru si au incecat sa faca o chestiune extrem de grava. Este un atentat la tot ce inseamna o Romania democrata si Europeana", a spus Rares Bogdan, la postul B1 TV. El a criticat, de asemenea, faptul ca Justitia nu a facut lumina in acest caz, desi au trecut mai bine de 2 ani de la protestele impotriva guvernarii PSD si a modificarilor aduse Legilor justitiei."Domnul Cazan ar trebui sa zaca in puscarie, ar trebui sa fie in momentul asta cel putin inc ercetare sau in judecata, in dosarul de pe masa unor judecatori care sa ii analizeze actiunea de pe 10 august atunci cand peste 100.000 de oameni au fost gazati, 850 de oameni au depus plangeri, mii de oameni au fost batuti, au fost hartuiti iar Romania a trait un moment extremd e critic cum nu a mai vazut de la mineriade.Este problema justitiei din Romania care a fost sustinuta de acei oamei si de noi ceilalti, e miliona e de romani. Cred ca ar trebui sa inteleaga cp atunci cand amm iesit in sdtrada pentru independenta justitiei si pentru ca niciun factor politic sa nu puna presiune, am iesit pentru ca judecatorii si procurorii a isi faca treaba, nu sa protejeze infractori precum Cazan, Sindile, Cucos sau Fantoma Alba, Paraschiv. Este un gust amar la sfarsit de an. O rusine ca s-a intamplat asa ceva", a mai spus Rares Bogdan.