Sase persoane din judetul Timis, care s-au ratacit pe un traseu din Masivul Retezat, au fost salvate de jandarmii montani

Cei sase turisti , trei femei si trei barbati, s-au ratacit dupa ce s-au abatut de la traseul marcat cu cruce albastra, ulterior una dintre aceste persoane solicitand ajutor la numarul de urgenta 112.O echipa formata din sase jandarmi montani, din cadrul posturilor montane Rau de Mori si Nucsoara, a plecat catre persoanele ratacite in baza coordonatelor GPS relatate de catre apelant.Dupa doua ore, persoanele ratacite au fost gasite de catre jandarmii montani intr-o zona foarte greu accesibila, o rapa cu pereti abrupti si bolovani care se desprindeau."Locul in care au fost gasite persoanele a corespuns coordonatelor GPS date de acestea. Pe parcursul a trei ore, cei sase turisti au fost coborati pana la drumul de sub barajul Gura Apelor, fiind ghidati la fiecare pas de catre jandarmii montani. De acolo, turistii au fost condusi la locul unde aveau parcate autoturismele", a declarat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara, Simona Fodoca.Cei sase turisti, cu varste cuprinse intre 33 si 40 ani, erau epuizati, insa nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Actiunea s-a desfasurat in conditii extrem de dificile, intr-o zona abrupta, fiind ingreunata de lipsa de vizibilitate, precizeaza IJJ Hunedoara.