VIDEO Un bucurestean care a refuzat sa se legitimeze, pus la pamant de jandarmi: "Daca vreti sa ne batem, ne batem"

"Deci daca v-ati gandit ca am parul alb, va mai repet o data. Sunt ofiter al Armatei Romane in rezerva si daca vreti sa ne batem, ne batem, nicio problema, aici in parc ne batem. Nu va spun, ma puteti indentifica dupa si scrieti ca nu am facut-o. Si care e problema?", le spus barbatul jandarmilor, potrivit Digi 24 O femeie aflata pe strada a filmat tot incidentul. "Fara motiv il agresati, fara motiv! Fara motiv, pur si simplu! Incredibil ce se intampla! Incredibil ce se intampla! Dumnezeule, ce face! Incredibil, nu am pomenit asa ceva! Incredibil, fara motiv!", a spus, la randul sau, femeia.Jandarmeria a anuntat ca a fost dispus un control pentru verificarea modului de actiune al jandarmilor si respectatea procedurilor."In urma refuzului repetat al persoanei de a prezenta datele necesare in vederea legitimarii si de a respecta recomandarile facute cu privire la portul mastii sanitare de protectie pe timpul unei adunari publice, jandarmii care asigurau masurile de ordine si siguranta publica la manifestatia respectiva, au condus persoana la sectia de politie , pentru a fi identificata si sanctionata contraventional.Barbatul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1000 de lei, pentru nepurtarea mastii de protectie sanitara si refuz de legitimare, conform prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si Legii 61/1991 *republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a transmis Jandarmeria.