Schimbare la conducerea Jandarmeriei Romane. Colonelul Enescu, inlocuit de Alin Mustan

"Avand in vedere ca la data de 19.10.2020 a expirat imputernicirea in functia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane a colonelului Enescu Bogdan, incepand cu data de 20.10.2020, prin ordin al ministrului afacerilor interne , Ion Marcel Vela , colonelul Mastan Alin, prim adjunct al Directorului General al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, a fost imputernicit sa exercite atributiile functiei de inspector general al Jandarmeriei Romane.De asemenea, cu aceeasi data, ministrul afacerilor interne a dispus imputernicirea in functia de prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major a colonelului Uzlau Liviu, seful Directiei Ordine si Siguranta Publica din I.G.J.R", a transmis Ministerul de Interne intr-un comunicat de presa.Colonelul Bogdan Enescu este cercetat de DNA in legatura cu un dosar in care este acuzat, alaturi de fostii sefi, colonelul Ionut Catalin Sindile si generalul Constantin Florea, ca ar fi incasat ilegal plata pentru sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei.