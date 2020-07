Suceava: Mai multi jandarmi fotografiati fara masti de protectie intr-un autocar. Seful lor fusese confirmat cu Covid-19

Potrivit publicatiei locate Monitorul de Suceava , jandarmii se intorceau de la ceremonia de marcare a "Zilei Imnnului", care s-a desfasurat miercuri, 29 iulie, in "Piata steagurilor" din municipiul Suceava. Asta in contextul in care pe tot parcursul evenimentului care a avut loc in aer liber, jandarmii au purtat mastile de protectie.Jandarmii au atributii de control in spatiile deschise chiar pe linia purtarii mastilor si a pastrarii distantei fizice, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus . "Am fost informati cu privire la aceasta situatie care va fi analizata de conducerea Jandarmeriei sucevene. Ne vom concentra pe executarea unor noi instructaje in randul personalului cu privire la respectarea masurilor. Precizam de la inceputul lunii aprilie pana in prezent nu s-a inregistrat niciun caz de infectare", a declarat Nicoleta Andronic, purtatoarea de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Suceava.Anterior lunii aprilie, chiar seful Jandarmeriei Suceava, Marian Lungu, a fost infectat cu COVID-19, insa intre timp s-a vindecat.