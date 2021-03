VIDEO Scandal pe o strada din Arad. Trei tineri au ajuns la spital dupa ce au fost batuti crunt de doi barbati drogati

Batausii erau drogati

"Doi barbati cu varste de 24, respectiv 26 de ani din Arad, s-au ales cu dosare penale pentru loviri si alte violente, in urma unui scandal dintre acestia si trei tineri care se plimbau in zona respectiva. Jandarmii au fost solicitati sa intervina de urgenta.Totul s-a intamplat azi dimineata pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, unde cei doi barbati, din senin, s-au napustit lovind cu pumnii si picioarele pe trei tineri, care in acel moment se aflau in acea zona.Violentele au durat cateva minute, iar mai multi cetateni, care au asistat la intreaga scena, au sunat la 112 solicitand un echipaj de Jandarmerie si unul de Ambulanta. Cei doi barbati, auzind ca s-a sunat la 112, au fugit de la fata locului intr-o directie necunoscuta", a transmis Jandarmeria Romana."In cateva minute echipajul de Jandarmerie a ajuns la adresa indicata unde i-a identificat pe cei trei tineri agresati fizic. La fata locului sosise si un echipaj de ambulanta . Cu semnalmentele celor doi agresori, jandarmii au plecat in cautarea lor, iar dupa aproximativ doua ore, acestia au fost identificati intr-o statie de tramvai din zona Boul Rosu si condusi la sediul Politiei, in vederea luarii masurilor legale.Intrebati despre motivul conflictului, cei doi agresori au raspuns ca au avut un conflict mai vechi cu cei trei tineri si erau si sub efectul unor substante interzise", a mai aratat Jandarmeria.Pe numele celor doi barbati, jandarmii au intocmit actele necesare inceperii urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea si alte violente, conform Codului Penal.Actele de sesizare au fost inaintate organelor de urmarire penala, in vederea continuarii cercetarilor.