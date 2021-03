VIDEO Doi tineri din Bucuresti, gasiti inghetati pe o banca de pe un bulevard: "Nu erau foarte coerenti"

Cei doi erau imbracati sumar, dar ingrijit, potrivit Jandarmeriei Romane."Pareau a dormi. Jandarmii au mers langa ei si au incercat sa ii trezeasca, pentru a afla ce se intampla cu ei. Insa tinerii nu au avut nicio reactie. Tremurau. Era clar ca orele petrecute in frig i-ar fi putut aduce pe cei doi in soc hipotermic. Colegii nostri le-au verificat semnele vitale si au cerut de urgenta sprijinul unui echipaj medical, incercand, pana la sosirea acestuia, sa incalzeasca trupurile inghetate", se arata in postarea Jandarmeriei.Dupa acordarea ajutorului medical , tinerii au inceput sa isi revina.Deocamdata nu este clar care a fost motivul pentru care tinerii se aflau in stare de soc. "Nu erau foarte coerenti, insa informatiile pe care au reusit sa le obtina i-au ajutat pe colegii nostri sa contacteze parintii, care, evident, erau ingrijorati", se arata in comunicatul Jandarmeriei Romane.