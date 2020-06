Turma de porci mistreti, alungata de jandarmi de langa un lac din Brasov (Video)

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Brasov, jandarmii au fost sesizati, dupa miezul noptii de joi, ca in zona Lacului Noua a aparut o turma de porci mistreti."Echipajul nostru, care s-a deplasat la fata locului, a gasit animalele salbatice si le-a indepartat in padure. Misiunea s-a desfasurat in conditii de siguranta, fara pagube materiale si fara a fi pusa in pericol siguranta cetatenilor", a precizat Jandarmia Brasov.Aceasta a mentionat ca in ultima perioada a constatat o crestere a sesizarilor venite din partea cetatenilor cu privire la prezenta animalelor salbatice in zonele locuite. Jandarmii ii sfatuiesc pe cetateni sa evite contactul cu acestea.