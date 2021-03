VIDEO Adolescent de 17 ani, batut si scuipat de un barbat in tramvai. Jandarmii l-au gasit pe agresor

"Ieri seara, in jurul orei 22.15, echipajul de Jandarmerie aflat in serviciul de ordine publica, a fost directionat pe o strada din centrul municipiului Arad, unde un tanar a reclamat ca ar fi fost agresat fizic de catre o persoana necunoscuta.Jandarmii au ajuns de urgenta la locul indicat si au identificat persoana agresata, un tanar de 17 de ani, din Arad. Aceasta le-a povestit jandarmilor ca in timp ce se afla intr-un tramvai, in drum spre casa, un barbat necunoscut aflat in stare de ebrietate, s-a apropiat de el si i-a cerut sa prezinte un document de calatorie. Tanarul i-a solicitat acestuia sa se legitimeze, moment in care, barbatul a devenit violent, l-a scuipat si i-a aplicat o lovitura cu pumnul la nivelul fetei, dupa care a fugit intr-o directie necunoscuta", a transmis IGJR.Jandarmii au plecat imediat in cautarea barbatului agresiv si l-au depistat pe o strada din apropierea locului in care s-a petrecut evenimentul. La vederea fortelor de ordine, barbatul a luat-o la fuga ignorand somatiile de oprire. A fost insa prins in scurt timp si condus la sediul politiei unde jandarmii au intocmit actele necesare inceperii urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "lovirea sau alte violente", conform Codului Penal.Actele de sesizare au fost inaintate organelor de urmarire penala in vederea continuarii cercetarilor.