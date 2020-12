Un barbat care trebuia sa stea in carantina - gasit pe strada de jandarmi. A declarat ca nu crede in existenta SARS-CoV-2

Barbatul are 33 de ani si a fost gasit de catre jandarmi in fata Garii din Arad, unde consuma bauturi alcoolice."S-a constatat ca in urma cu cateva zile barbatul s-a intors dintr-o tara cu risc epidemiologic ridicat si, conform prevederilor legale, trebuia sa stea in carantina la domiciliul declarat, pana in data de 22 decembrie inclusiv. Intrebat de ce nu a respectat masura carantinarii la domiciliu, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2, barbatul a spus ca el nu crede in existenta acestui virus", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Arad, Dan Monoranu.Satmareanul a fost amendat cu 1.200 lei, atat pentru nerespectarea perioadei de carantinare, cat si pentru consum de alcool in locurile publice.De asemenea, el a fost introdus in carantina institutionalizata pentru o perioada de 14 zile, cu suportarea integrala a cheltuielilor.CITESTE SI: Medicul Marinescu, sfaturi pentru Sarbatori: "Testati-va inainte de a merge la rude, la masa de Craciun sau de Revelion!"