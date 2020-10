Un barbat infectat cu COVID-19 a incercat sa iasa din zona carantinata de la Ivesti printr-o liziera

Potrivit sursei citate, o patrula de jandarmerie aflata in serviciu de asigurare a ordinii publice in comuna Ivesti a observat un autoturism care incerca sa iasa din zona carantinata, printr-o liziera situata la marginea localitatii.In momentul in care a vazut patrula, conducatorul autoturismului a parasit liziera si a intrat in localitate, unde a fost oprit de catre jandarmii aflati in filtrul instituit pe DN25, strada Blajerii de Sus.In autoturism a fost identificat un barbat in varsta de 44 ani, domiciliat in zona carantinata, care a declarat ca dorea sa iasa din localitate pentru a merge la cumparaturi intr-un supermarket din Tecuci.Intrebat despre motivul pentru care intentiona sa iasa din localitate, prin zona oprita traficului, acesta a declarat ca ii este mai aproape iesirea in drumul national, prin acel loc. Intrucat drumul prin liziera era blocat cu pamant, jandarmii au observat ca acesta a incercat sa isi faca loc cu ajutorul unei lopeti.Deoarece comportamentul barbatului a dat de inteles ca acesta se afla in izolare, jandarmii l-au intrebat daca are aplicata masura izolarii la domiciliu, dar el a negat si a spus ca nu este bolnav. In momentul in care oamenii legii au verificat lista persoanelor aflate in carantina au descoperit ca barbatul figureaza ca fiind infectat cu virusul SARS CoV-2 si carantinat la domiciliu.Persoana in cauza a fost condusa la domiciliul declarat pentru carantina, iar pe numele sau a fost intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cercetarile sunt continuate de catre politie