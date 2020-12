Cum a fost prins un barbat urmarit de politie pentru furt. Jandarmii il oprisera pe strada pentru alta abatere

Potrivit Jandarmeriei Bucuresti, duminica, in jurul orei 12.00, o patrula de jandarmerie a observat, pe o strada din Sectorul 5, un barbat care nu purta masca de protectie sanitara, conform prevederilor legale in vigoare."Barbatul a fost oprit, iar in urma legitimarii si verificarii datelor de identificare, a reiesit faptul ca acesta era cautat, din luna noiembrie a.c., existand un mandat de arestare preventiva emis pe numele sau, pentru savarsirea unei infractiuni de furt calificat", arata sursa citata.Barbatul, in varsta de 36 de ani, a fost predat politistilor pentru dispunerea masurilor legale.Citeste si: