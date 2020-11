El este Emil, un jandarm de 25 de ani din Bucuresti, care a salvat cinci victime ale unui accident grav produs langa Urziceni

Jandarmul de 25 de ani a scos din masina toate cele cinci victime si le-a indepartat de locul accidentului, unde exista pericol de explozie "Dragi prieteni, astazi mi-am dorit sa dedic cateva clipe lui Emil, un tanar cu prezenta de spirit, curaj si dragoste fata de oameni. Emil a salvat cinci persoane, intre care si o tanara insarcinata, dintr-o masina avariata, rasturnata in afara partii carosabile.Poate ca veti spune ca foarte multi semeni de-ai nostri ar fi procedat la fel. Poate! Dar, el a fost singurul care a oprit la locul accidentului, desi prin zona mai treceau si alte masini. Era in timpul sau liber si nu a ezitat nici o clipa sa ofere ajutor.Cu multa grija i-a scos pe toti afara in siguranta. Ulterior, i-a transportat pe rand la masina sa, fiindca exista in orice moment pericolul unei explozii", a scris, luni seara, pe Facebook , Marcel Vela.Ministrul de Interne povesteste ca echipajele medicale au ajuns in cateva minute, iar toate persoanele au fost transportate la spital in siguranta."La doar 25 de ani, Emil a demonstrat ca si-a ales meseria potrivita, cea de a fi in slujba oamenilor! Emil este la inceput de cariera in cadrul Jandarmeriei Bucuresti si sunt sigur ca va avea o cariera frumoasa si plina de satisfactii. Pentru ca asta merita pe deplin Felicitari, tinere salvator!", a mai scris ministrul de Interne.Accidentul s-a produs martea trecuta in apropiere de Urziceni, iar jandarmul mergea catre Buzau, unde locuiesc parintii sai.Citeste si: