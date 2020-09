Un jandarm din Valcea s-a sinucis sarind de la etajul cinci al blocului in care locuia. Barbatul era in casa cu baiatul sau de 15 ani

Subofiterul jandarm Marius Petre Toader, de 40 de ani, se afla in concediu medical de aproximativ doua luni ca urmare a unei depresii, dupa cum sustin surse adevarul.ro "Pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru o persoana cazuta de la etajul V, in Ramnicu Valcea. La interventie s-au deplasat o ambulanta SMURD si un echipaj de salvare. Persoana este cazuta in fata blocului, inconstienta. S-au inceput manevrele de resuscitare", au anuntat initial reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Politistii de Investigatii Criminale si criminalistii efectueaza cercetari la fata locului, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa - moarte suspecta.Marius Toader era in casa cu baiatul sau de 15 ani. Potrivit superiorilor, la ultima evaluarea psihologica, de anul trecut, a fost declarat apt de munca.