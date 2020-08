Un muzeograf imbracat in jandarm rural vegheaza in Muzeul Astra la respectarea masurilor de protectie impotriva noului coronavirus

"Jandarmul rural, personaj al satului si al statului, va fi prezent la datorie prin Muzeul ASTRA, in cadrul programului. Este vorba despre colegul nostru muzeograf, Adrian Alexe, care va imbraca o uniforma speciala de vara, un costum din anii 1895-1916, o replica realizata pe baza unei cercetarii stiintifice.Tunica alba este prezenta in schita, de Jean Bart (...). In schita este amintita o conferinta despre combaterea holerei, in Dobrogea anului 1912. Rolul din trecut al jandarmului va fi reinterpretat in contextul pandemiei actuale, incepand de maine pana la sfarsitul saptamanii", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Muzeului ASTRA Sibiu, Cosmin Calinescu.Muzeograful imbracat in jandarm va lua temperatura vizitatorilor si le va aminti regulile de distantare fizica. Acesta va patrula prin muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, pentru a veghea daca vizitatorii respecta aceste reguli.