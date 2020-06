Un pui de urs care s-a ratacit si a cazut intr-un parau, salvat de jandarmii montani din Arges (Video)

Ziare.

Jandarmii montani argeseni au fost alertati, duminica, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca pe un traseu montan din judet se afla un pui de urs ranit, au declarat oficiali ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.Echipaje ale Jandarmeriei s-au deplasat la fata locului, pe traseul duce spre Valea lui Stan din Muntii Fagaras, unde au gasit puiul de urs cazut intre stanci, in apa, pe un teren foarte accidentat. Jandarmii au savat animalul care a fost dus intr-o zona accesibila, unde un medic veterinar impreuna cu reprezentanti ai Garzii de Mediu si ai Ocolului Silvic Vidraru asteptau pentru a vedea care este starea sa de sanatate. In prezent puiul de urs se afla in afara oricarui pericol si va fi eliberat in mediul sau natural, precizeaza reprezentantii Jandarmeriei Arges.Pe timpul interventiei pentru salvarea animalului colegii celor doi jandarmi care au intervenit au asigurat zona, intrucat exista riscul ca ursoaica sa vina dupa puiul ei.Tot duminica, salvamontistii au avertizat ca in zona Valea lui Stan din masivul Fagaras se afla un pui de urs ranit, care urmeaza sa fie capturat. Turistii au fost sfatuiti sa fie atenti, in perioada urmatoate, intrucat ursoaica ar putea reactiona.