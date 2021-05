Opt ursi au fost alungati de jandarmii din Harghita dintr-o zona locuita VIDEO

"Primul apel primit de la o femeie, prin intermediul SNUAU 112, luni, 24 mai, la orele 21:54, ne anunta despre prezenta unei ursoaice cu doi pui pe Aleea Sfanta Ana si a trei ursi in fata primariei din Baile Tusnad. A fost trimis de indata un echipaj de interventie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil, care a trecut la indepartarea unui urs din apropierea unui magazin, ceilalti ursi parasind zona unde fusesera semnalati, retragandu-se in padure", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei.Doar ca ursii erau mai multi si in cautare de hrana, astfel ca prezenta lor a fost semnalata si in alte zone."Al doilea apel a fost facut la ora 23:00, un barbat semnaland prezenta unui urs pe strada Garii si unul in fata primariei. Aceeasi patrula din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil a trecut la indepartarea animalelor salbatice inspre zona impadurita. Din cele relatate de catre ambii apelanti, ursii se aflau in cautare de hrana", se mai arata in comunicat.Citeste si: Ursoaica eliberata de la zoo dupa 38 de ani: "Doua zile s-a ascuns in tufisuri si a mirosit fiecare centimetru de iarba" Jandarmii au ramas in zona pentru o perioada, pentru a se asigura ca populatia nu mai este in pericol. Acestia le amintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia."De la inceputul anului si pana la ora actuala, la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita au fost inregistrate un numar de 58 de apeluri de urgenta, prin care ne era semnalata prezenta ursului in apropierea asezarilor umane. Zonele unde am fost solicitati pentru a indeparta ursii din apropierea asezarilor umane au fost localitatile Baile Tusnad, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Subcetate, Sancraieni, Izvoru Muresului, Ditrau si Toplita.", anunta Jandarmeria Harghita.