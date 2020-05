Ursi alungati de jandarmi, in Harghita

Ziare.

Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca primul apel a fost facut de catre un barbat care anunta ca in apropierea casei sale, situata in extravilanul municipiului Gheorgheni, si-a facut aparitia o ursoaica cu trei pui.Casa este situata in apropierea unei paduri, respectiv a unei zone frecventata de crescatorii de albine.In zona a fost directionata imediat o patrula de jandarmerie, din cadrul Detasamentului 4 Jandarmi Gheorgheni, care a confirmat prezenta ursoaicei si a celor trei pui, acestia fiind indepartati inspre padure.Patrula a mai ramas in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca ursii nu se intorc.Al doilea apel a fost facut de catre o femeie care anunta prezenta a doi ursi pe drumul national DN 12, in fata unei benzinarii situata la intrarea in Baile Tusnad.Si acolo a fost trimisa imediat o patrula de ordine publica, formata dintr-un jandarm si un politist, din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad, respectiv Politia Orasului Baile Tusnad."Chiar daca cei doi ursi nu au mai fost gasiti acolo, patrula a continuat sa verifice daca animalele au plecat din localitate. In scurt timp a fost primit un nou apel, prin care o femeie semnala prezenta acestora pe peronul garii CFR din statiune. Patrula a procedat la alungarea animalelor in padure si a mai ramas in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca ursii nu se intorc. Nu au fost inregistrate alte incidente", a precizat purtatorul de cuvant al IJJ Harghita, Gheorghe Suciu.Jandarmii le recomanda oamenilor ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.