VIDEO Drapelul Romaniei, arborat pe varful Parangul Mare, la 2.519 metri altitudine

Ascensiunea a pornit din statiunea montana Parang si a fost dificila din cauza vantului, care a suflat in rafale, frigul resimtit de catre cei doi temerari alpinisti fiind de -20 de grade Celsius."Jandarmul montan si paramedicul SMURD au pornit in dimineata zilei de 30 noiembrie din statiunea montana Parang si, dupa un traseu de patru ore, au atins cota 2.519 metri. A fost un traseu dificil, specific acestei perioade din an, nerecomandat celor fara experienta.Desi vizibilitatea a fost buna, vantul a batut in rafale, cu viteza intre 30 si 50 km/ora, ceea ce a amplificat efectul de frig, temperatura resimtita de corpul uman fiind de -20 grade Celsius. Traseul de intoarcere, desi a durat mai putin, a fost la fel de dificil", a aratat purtatorul de cuvant al IJJ Hunedoara, lt. col. Nicolae Raducu.Actiunea jandarmilor montani este una de traditie, inceputa in anul 2012. Atunci, jandarmii montani hunedoreni au arborat Tricolorul pe Parangul Mare. Apoi, in preajma Zilei Nationale, jandarmii montani au infruntat ceata, gerul sau viscolul pentru a se asigura ca drapelul se afla "la inaltime" de 1 Decembrie."Arborarea drapelului national la mare altitudine, in apropiere de vechea granita din urma cu peste 100 de ani, a avut inca de la debut un scop nobil, cu un puternic mesaj. In acest an, jandarmul montan si paramedicul SMURD au infruntat impreuna muntele si gerul, dorind sa transmita urmatorul mesaj: In echipa vom reusi! Indiferent cat ne va fi de greu, nu vom renunta. Formam o echipa in multe situatii pentru a salva vieti, inclusiv in lupta cu inamicul invizibil", a adaugat reprezentantul IJJ Hunedoara.Este pentru a cincea oara cand jandarmii montani si partenerii lor de misiune reusesc sa duca drapelul national pe varful Parangul Mare.Prima ascensiune de Ziua Nationala a avut loc in anul 2012, dar actiunea nu s-a putut desfasura in fiecare an, din cauza conditiilor meteorologice sau a riscului de producere a avalanselor. Precedenta arborare a drapelului cu ocazia Zilei Nationale a fost in anul 2016.