VIDEO Inregistrare tulburatoare cu un jandarm care canta imnul national, la pian, pe varf de munte

Jandarmeria a postat si un scurt mesaj."Pe oricare munti ne-ar purta pasii, la malul oricarei mari ne-am afla, daca am ajunge locuitori ai oricarei capitale sau ne-am retrage intr-un sat din oricare tara, am putea sa fim aproape unii de ceilalti in orice moment, amintindu-ne ca suntem romani.Poporul nostru a dovedit in repetate randuri profunzimi nebanuite, precum ale marii. A ramas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii intampinate de-a lungul timpului, precum muntii.Solidaritatea ne-a ajutat sa izbandim.Am ramas uniti, reusind, astfel, sa trecem peste dificultatile oricarei perioade, ceea ce ne ofera speranta ca vom depasi greutatile de acum asa cum le-am depasit si pe cele din trecut.La multi ani, Romania! La multi ani, romani!"