VIDEO FOTO Interventie in forta a trupelor speciale la metrou. Ce arme au gasit jandarmii la suporteri

Cum s-a vazut interventia jandarmilor pe Internet

Jandarmeria a transmis ca totul a inceput in jurul orei 15.00, in apropierea Stadionului Dinamo , unde se disputa meciul intre echipele Dinamo 2 si CSA Steaua Bucuresti."In jurul orelor 15.00, in proximitatea stadionului s-au adunat doua grupuri, un grup de aproximativ 60 de suporteri dinamovisti si un grup de aproximativ 100 de suporteri stelisti.In momentul in care jandarmii au incercat separarea celor doua grupuri si dispersarea lor, suporterii au intrat in conflict cu fortele de ordine.Grupul de suporteri stelisti a revenit in statia de metrou Stefan cel Mare, iar in momentul in care suporterii au fost condusi spre iesire, doi jandarmi au fost loviti, fiind necesara interventia pentru imobilizarea si retinerea agresorilor.In urma acestui conflict, aproximativ 30 de persoane au fost conduse la sectia de politie , in vederea luarii masurilor legale.In prezent, se fac verificari inclusiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj", transmite Jandarmeria.Jandarmii au confiscat de la suporteri arme albe, bate si fumigene.Pe de alta parte, interventia Jandarmeriei a fost aspru criticata de unii internauti.Vlad Gheorghe, membru al echipei juridice USR din Parlamentul Romaniei, a postat o filmare a interventiei jandarmilor, spunand ca oamenii care au asistat la scenele de la metrou s-au panicat si ca se putea intampla o tragedie.Acesta este de parere ca suporterii "nu trebuie batuti deloc".Si sindicatul "Europol" a amintit despre acest eveniment pe pagina de Facebook " 2 octombrie - Ziua Internationala a Nonviolentei sarbatorita prin bataie Astazi, in jurul orei 15.00, aproximativ 160 de fani ai celor doua echipe rivale Steaua si Dinamo, dotati cu materiale pirotehnice si cutite, si-au dat intalnire la statia de metrou Stefan cel Mare pentru a "sarbatori" ziua internationala a nonviolentei prin bataie, doar ca planul lor a fost dejucat de colegii din cadrul Jandarmeriei Romane!", a stransmis Sindicatul Europol.Un alt utilizator de Facebook a filmat totul din metrou."S-a lasat cu arestari si cu gaze lacrimogene", a scris barbatul pe pagina sa de Facebook.Citeste si: