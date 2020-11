VIDEO Un jandarm din Mures a murit dupa ce a asteptat cinci zile in spital sa fie operat. Fiica: "Plangea la telefon. Spunea ca nu mai rezista"

"Plangea de durere la telefon, imi zicea ca nu mai poate, ca nu mai rezista"

Familia a apelat la un avocat. Reactia reprezentantilor spitalului

Daniel Jurje (48 de ani), jandarm in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mures, a fost victima unui accident rutier care a avut loc vineri, 13 noiembrie, in timp ce acesta se afla intr-o misiune de serviciu la Sovata, impreuna cu un coleg.Intr-o postare video, distribuita live de Facebook , fiica acestuia, Denisa, povesteste despre clipele teribile pe care le-a trait tatal ei pana cand acesta si-a pierdut viata. In urma accidentului rutier, Daniel Jurje a fost transportat la Spitalul de Urgenta din Targu Mures, pentru ingrijiri medicale."Am sunat si mi-au spus ca este destul de OK, imi zicea ca o sa fie bine, ca are nevoie numai de un CT si apoi o sa vina acasa. Am stat in fata spitalului. Nu mi-a spus nimeni nimic, nici mie, nici mamei mele. A venit colegul lui cu care a fost in misiune, ne-a dat centura si ce mai avea. I-am dat din nou mesaj lui tati, l-am intrebat cum se simte, a zis ca acum incepe se simta durerile, de fapt.A zis ca il baga la un computer tomograf, pentru investigatii . I-au facut CT-ul, l-a scos din zona rosie, din cate mi-a spus el, si astepta rezultatele. Ii mai dadeam cate un mesaj, incercam sa aflu cum se simte. Medicii sau asistentele, cel putin, nu ne spuneau absolut nimic. Am asteptat si-am asteptat. Si mi-au spus, la un moment dat, ca i-au vazut la CT o fractura de bazin si ca ar avea o pata pe un plaman. Doctorul ne-a spus ca ar fi fost o pneumonie la un plaman", a povestit fiica jandarmului, in videoul postat pe Facebook.Dupa discutia initiala cu fiica sa, jandarmul a trimis un mesaj familiei, in care spunea ca se pregateste pentru o operatie, interventie chirurgicala care, insa, nu a mai avut loc, barbatul fiind trimis catre sectia COVID, pentru analize."I-au facut testul. Nu puteau sa-l lase asa, pentru ca avea dureri imense, si i-au gaurit genunchii cu bormasina sa-i bage niste greutati ca sa-i traga soldurile la loc. Pe viu. In anul 2020, facem interventii pe viu. L-au pus in salon, nu i-au dat nici macar o cana cu apa. Dupa aceea, mi-a spus tati ca a venit un doctor, care le-a spus asistentelor sa-i dea o cana cu apa", a mai spus tanara.La o zi dupa accident, sambata, 14 noiembrie, rezultatele PCR au confirmat faptul ca jandarmul era infectat cu noul coronavirus . Fiica lui Daniel Jure mai sustine insa ca nimeni din randul cadrelor medicale nu i-a anuntat nici tatal, nici pe cineva din familie despre acest rezultat la testul COVID.Despre acest lucru, mai spune tanara, au fost informati abia in cursul zilei de luni, 16 noiembrie, de catre medicul de familie. Tanara a mai relatat faptul ca, de vineri si pana luni, tatal ei acuza dureri ingrozitoare, despre care le povestea telefonic celor din familie."L-am sunat si, pur si simplu, plangea de durere la telefon, imi zicea ca nu mai poate, ca nu mai rezista. Voiam sa il ajut, dar nu aveam cum, eram legata de maini si de picioare. Nu puteam sa fac absolut nimic pentru el, iar cei care ar fi trebuit sa-l ingrijeasca, respectiv asistentele, nici macar nu se apropiau de el (..) Nu mai iesise la baie de trei zile.Asistenta ne-a spus sa-i luam laxative. Ne-am dus la farmacie si am luat. Apoi, am sunat de la poarta spitalului. Asistenta mi-a spus ca am nevoie de rabdare, de multa rabdare, ca nu are cine sa vina.Am sunat din nou dupa jumatate de ora, iar doamna asistenta mi-a spus sa nu o mai deranjez ca, daca nu a murit inca, mai rabda inca zece minute. Ce sa rabde ca, dupa trei zile de chin, el nu mai avea nicio putere? Nu mai putea nici sa ridice mana sa mai apese pe butonul ala nenorocit ca sa vina cineva sa-i faca un calmant", a mai spus fata jandarmului.Denisa Jurje afirma ca in cursul zilei de duminica a reusit sa dea de medicul din spital care il avea in grija pe tatal ei, iar acesta i-a transmis ca pacientul era intr-o stare mai buna si ca urmeaza sa fie operat. In acelasi timp, jandarmul continua sa le spuna rudelor sale ca nu mai rezista de durere, starea lui de sanatate deteriorandu-se violent pe parcursul zilei de luni.De altfel, in cursul serii de luni, 16 noiembrie, asa cum relateaza Denisa Jurje in videoul postat pe pagina sa de Facebook, tatal ei nu mai putea nici sa vorbeasca coerent. La ultima discutie telefonica, i-a transmis sotiei sale ca este foarte obosit si ca vrea sa se odihneasca. Marti dimineata, in jurul orei 9.00, barbatul a murit, fara a mai fi operat pentru fractura de bazin pe care o suferise.Familia lui Daniel Jurje declara ca reprezentantii spitalului nici macar nu i-au anuntat de deces si ca, dupa doua ore de la moartea barbatului, in jurul orei 11.00, teribila veste le-a fost transmisa de catre comandantul unitatii in care lucra jandarmul."Un om sanatos a murit cu zile. L-au bagat in mormant cu zile, Nu-mi explic ce suflet pot sa aiba, nu pot sa le zic oameni, indivizii aia din spitale sa-si bata joc de pacienti, sa-si bata joc de sufletul unor oameni, iar noua, apartinatorilor, sa ne zica ca, daca n-o murit, mai rabda. Pana nu ajungi sa dai piept cu sistemul si sa fii constient de problemele pe care le are, n-ai de unde sa stii prin ce trece un om.Si n-ai de unde sa stii disperarea pe care o ai in fata nenorocitei aleia de porti. Nu doresc niciunui dusman sa treaca prin ce am trecut eu si familia mea. A ajutat pe toata lumea, dar pe el nu l-a ajutat nimeni. Mergea si se baga pentru medicii de la SMURD cand erau scandaluri, dar medicii din spital l-au bagat in mormant. Nu ma gandeam niciodata ca o sa ajunga asa din cauza unor medici pe care mereu ii lauda, tot timpul ii ridica in slavi, ii vedea ca pe niste sfinti, dar care au ajuns efectiv sa fie calaii lui", a mai spus fiica jandarmului.Denisa Jurje a mai precizat ca impreuna ca familia sa vor merge "pana in panzele albe" pentru a se face dreptate tatalui sau. Tanara a mai spus ca familia s-a adresat deja unui avocat, in acest sens.Intr-un raspuns transmis pentru adevarul.ro , oficialii Spitalului Judetean de Urgenta Targu Mures au precizat doar ca la nivelul unitatii medicale "nu avem inregistrata o plangere/sesizare oficiala din partea familiei, motiv pentru care in acest caz nu a fost demarata o ancheta oficiala".