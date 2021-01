VIDEO Un tanar a fost gasit in chiloti de jandarmi, in noaptea de Revelion, pe un drum forestier, dupa ce s-a certat cu soacra si sotia: "Sa-mi aduceti haine, tigari si mancare!"

Mesajul disperat

Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, pe un drum din judetul Caras-Severin care ducea catre muntii Semenic. Acolo ar fi vrut sa ajunga si tanarul de 27 de ani din Timis, dupa ce s-a certat cu soacra si cu sotia chiar in noaptea dintre ani, potrivit presei locale.Din nefericire pentru el, drumul a fost distrus de transportatorii de lemne astfel ca a ramas impotmolit cu BMW -ul pe drumul plin de noroi, astfel ca s-a decis sa iasa singur din situatie, mai ales ca nu avea niciun gand sa se intoarca acasa la cele doua femei.Drept urmare, el s-a dezbracat de haine pentru a nu se murdari si a inceput tentativele de a scoate masina din noroi, insa fara succes. Intr-un final, tanarul de 27 de ani a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a cerut ajutorul politistilor si Ambulantei."Veniti sa-mi aduceti haine, tigari si mancare!", acestea au fost cerintele exprimate de acesta."In data de 01 ianuarie, la ora 01.53, patrula de jandarmi montani, aflata in misiune pe raza localitatii Valiug, a fost directionata sa se deplaseze conform coordonatelor intr-o zona impadurita, greu accesibila, deoarece un barbat a ramas impotmolit in noroi, cu autoturismul personal," scrie IJJ Caras-Severin, pe Facebook In mai putin de o ora jandarmii montani au ajuns la fata locului, unde, au gasit persoana in cauza in interiorul autoturismului, doar in lenjerie intima, iar toate hainele si mai multe obiecte care faceau parte din dotarea masinii erau aruncate pe jos."La sosirea fortelor de ordine tanarul a manifesta un comportament ostil, adresandu-le cuvinte si expresii jignitoare, fiind nemultumit ca acestia nu i-au adus haine, mancare si tigari," precizeaza sursa citata.Am venit sa te ajut pe tine.Ia legitimeaza-te! Prietene, esti obligat sa ce legitimezi! Vreau sa vad legitimatia! Imi dai o tigara, te rog frumos?Nu fumam, nu intelegi?Nu fumati toti?Sunteti singur in masina?Singur, nu-s drogat, nu-s nimic! Prietene, legitimeaza-te!Nu zbiera la mine!Da-mi o tigara te rog frumos!Daca nu fumez cum sa-ti dau tigari?Vezi ca nu ai voie sa ma lovesti, in primul rand. Eu stiu legile din cap.De unde ati venit?Eu stau dezbracat, stai sa sun ca o rezolv eu... eu stau infometat, ma intrebati de unde am venit... ma tineti tot inghetat!In urma verificarilor facute la fata locului s-a constatat ca persoana in cauza nu era ranita, avand doar o usoara stare de hipotermie. Tanarul a fost transportat in siguranta pana la intrarea in municipiul Resita, de unde a fost preluat de Serviciul de Ambulanta Caras-Severin. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional.