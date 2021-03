VIDEO Zeci de jandarmi brasoveni au dat o petrecere in cinstea unui sef care se pensiona. Institutia a demarat o ancheta

Petrecerea in cauza a avut loc pe 28 februarie, cu prilejul pensionarii sefului unei subunitati mobile si a fost obiectul mai multor imagini care au circulat in spatiul public. Din aceste imagini reiese ca fostii subalterni ai cadrului militar ce a trecut in rezerva l-au asteptat in fata unitatii cu sampanie si confetti si au pus muzica la boxele din autospeciale.Conducerea Gruparii de Jandarmi Mobila Brasov a transmis joi, 4 martie, ca, fiind vorba de o posibila incalcare de catre cadre militare, conform normelor legale in vigoare, s-a constituit o comisie care va trebui sa stabileasca eventualele sanctiuni."In seara zilei de 28 februarie, in jurul orei 23:00, la iesirea din misiune, efective din cadrul unei subunitati mobile, pe fondul trecerii in rezerva a sefului ierarhic, i-au adus acestuia multumiri pentru activitatea depusa in calitate de militar, fapt materializat prin aclamatii si urari. In ce priveste atitudinea cadrelor militare de a se manifesta fara respectarea masurilor de protectie individuala, la nivelul unitatii noastre s-a stabilit o comisie pentru a verifica acest fapt si pentru a se lua masurile legale care se impun.Imaginile aparute au contribuit la finalizarea intr-un timp scurt a cercetarilor si luarea masurilor care se impun", a transmis purtatorul de cuvant al Gruparii de Jandarmi Mobila Brasov, Mihai Preda.