Vipera in sediul Politiei de Frontiera din Orsova. Angajatii au chemat jandarmeria

~In cursul zilei de ieri, jandarmii au fost solicitati sa intervina in municipiul Orsova, deoarece functionarii unei institutii, au observat o vipera ascunsa intr-un birou.Ajunsi la adresa indicata, jandarmii au constatat ca panica a fost produsa de o vipera, cu lungimea de aproximativ 20 cm, ascunsa sub lambriul de pe un perete. Vipera a fost indepartatadin acel loc si ulterior eliberata in habitatul natural~, a transmis Jandarmeria.Jandarmii recomanda cetatenilor sa nu incerce sa indeparteze singuri reptilele, ci sa solicite sprijinul in astfel de situatii.