Zeci de masini si autocare cu pelerini, oprite la intrarea in Cernica. Localitatea este in carantina din 1 aprilie VIDEO

Potrivit Digi24 la intrarea in localitate s-a format o coada de zeci de automobile cu oameni care au dorit sa vina in pelerinaj la manastirea din Cernica. Jandarmii nu permit intrarea in localitate decat a locuitorilor comunei sau a celor care au un motiv intemeiat de a intra in localitate. Potrivit sursei citate a fost oprit de la intrarea in Cernica si un autocar cu pelerini.Cei care au dorit sa mearga la pelerinaj s-au aratat revoltati de faptul ca nu i-a informat nimeni ca localitatea este in carantina. Decizia de a pune comuna in carantina a fost luata insa de la data de 1 aprilie.Prefectura Ilfov a anuntat vineri, 10 aprilie, masuri de verificare a respectarii masurilor si interdictiilor impuse de autoritati privind deplasarea/circulatia in localitatile in care a fost instituita masura de carantinare zonala in localitatile aflate in carantina, printre care si Cernica.