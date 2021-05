8 persoane retinute in dosarul locuintelor dobandite ilegal, din fondul de stat. Mita de pana la 200.000 de euro

Directia Nationala Anticoruptie a dispus urmatoarele masuri:

Comunicatul DNA

Procurorii DNA au facut joi 26 de perchezitii intr-un dosar care vizeaza atribuirea nelegala a unor locuinte din fondul locativ de stat. Deschiderile au loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, iar una are loc la un cabinet notarial. Opt persoane au fost retinute in acest dosar, iar mita ajungea si la 200.000 de euro.- retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 20 si 21 mai 2021, a unui numar de opt inculpati, persoane fizice, in sarcina carora s-au retinut mai multe infractiuni de: constituire a unui grup infractional organizat, cumparare de influenta, trafic de influenta, dare de mita, fals (comise in forma autoratului si a complicitatii)- controlul judiciar fata de noua inculpati in sarcina carora s-au retinut infractiuni de cumparare de influenta.De asemenea, s-a dispus urmarirea penala fata de Belivaca Victoria si Vraicu Alexandrina Laurentia, angajate in cadrul SC TITAN AL SA, fostul ICRAL, pentru savarsirea mai multor infractiuni de luare de mita, dar si fata de Dima Ludmila, notar public, pentru savarsirea unor infractiuni de cumparare de influenta (savarsite in forma autoratului si a complicitatii)."In perioada 2018 - 2020, cinci inculpati ar fi constituit un grup infractional la care ulterior ar fi aderat si alte persoane si care avea ca unic scop obtinerea pe nedrept de imobile din fondul locativ de stat sau imobile ale unor proprietari fara mostenitori, aflate pe raza municipiului Bucuresti si care, in mod normal, ar fi intrat in proprietatea statului.Ca modalitate de comitere a infractiunilor, inculpatii ar fi identificat imobile nelocuite, nerevendicate ori care se aflau in proprietatea privata a statului, a primariei municipiului Bucuresti sau a primariilor de sector, iar pentru dobandirea nelegala a acestora ar fi intocmit documente false, respectiv contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, procese-verbale de predare-primire locuinta, in numele AFI (Administratia Fondului Imobiliar) si al unui notar public.Ulterior, ar fi fost identificate persoanele dornice sa intre in posesia acestor locuinte, de la care inculpatii ar fi pretins si primit, in functie de numarul contractelor incheiate, sume de bani cuprinse intre 3.000 euro si 210.000 euro (pentru mai multe contracte).In cadrul acestui grup, fiecare membru avea un rol bine stabilit, spre exemplu unul dintre inculpati trebuia sa procure cheile de acces de la imobile, sa tina legatura cu beneficiarii, sa fie imputernicit de acestia sa depuna si sa ridice documente la/de la diverse institutii, sa incaseze de la acestia sumele de bani pretinse si sa patrunda abuziv in imobile pentru a le ocupa.Una dintre beneficiarele acestui mod de operare ar fi si suspecta Dima Ludmila care ar fi dobandit pentru sine si pentru altul, contra unor sume de bani cuprinse intre 10.000 euro - 12.000 euro, un numar de 6 locuinte. O parte din informatiile referitoare la diverse imobile si persoane, precum si cheile de acces in imobile le-ar fi fost oferite membrilor grupului, contra unor sume de bani modice, de catre suspectele Belivaca Victoria si Vraicu Alexandrina Laurentia, in calitate de functionari in cadrul SC TITAN AL SA (fostul ICRAL).Inculpatilor si suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 si 309 Cod de procedura penala.La data de 21 mai 2021, sapte dintre inculpatii retinuti urmeaza sa fie prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale, respectiv punerea in miscare a actiunii penale reprezinta etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitati care nu pot, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata in comunicatul DNA.