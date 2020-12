Daune morale de 50.000 de lei pentru o ieseanca atacata pe strada de 15 caini maidanezi

Cum au motivate judecatorii dublarea daunelor morale

Ziua tragediei

Curtea de Apel Iasi a pronuntat in luna octombrie 2020 o a doua sentinta in cazul in care Elena Tudosa, o femeie de 55 de ani din Iasi, cere daune morale de 220.000 de lei pentru ca, in anul 2016, a fost atacata de o haita de 15 caini vagabonzi, pe strada.In prima instanta, procesul s-a judecat la Tribunalul Iasi, iar judecatorii de aici au obligat Consiliul Local Iasi sa ii achite femeii daune morale de 25.000 de lei, obligand totodata firma Salubris, care gestioneaza cainii fara stapan din Iasi, sa ii achite Consiliului Local Iasi despagubirile platite femeii.Sentinta Tribunalului Iasi a fost atacata cu apel, la Curtea de Apel Iasi, unde judecatorii au dublat valoarea despagubirilor morale, la 50.000 de lei. Si aceasta sentinta a fost contestata, urmand ca o decizie finala sa fie luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Judecatorii Curtii de Apel Iasi au retinut ca probele din dosar arata fara dubiu ca "reclamanta a fost imobilizata o perioada de 3 luni, ca aceasta si-a reluat gradual, dar nu complet activitatile zilnice, ca sanatatea, integritatea fizica si psihica, situatia familiala, profesionala i-au fost afectate, avand dese accese de plans"."Despagubirile acordate trebuie sa pastreze un raport rezonabil de proportionalitate cu dauna suferita, in scopul asigurarii unei juste compensatii a suferintelor pe care le-a indurat apelanta-reclamanta. Astfel, Curtea considera ca suma pretinsa de 220.000 lei este excesiva ca intindere, riscand in acest caz de a se indeparta de la functia compensatorie recunoscuta prin lege", ai mai aratat judecatorii.Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au considerat ca suma de 50.000 de lei este suficienta pentru trauma suferita de Elena Tudosa."Raportandu-ne la criteriile obiective de determinare a daunelor morale, valorificate de jurisprudenta si identificate de doctrina, tinand cont de imprejurarile concrete ale spetei, apreciind consecintele negative suferite de apelanta pe plan fizic si psihic, importanta valorilor lezate, masura in care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care i-a fost afectata sanatatea, integritatea fizica, psihica, situatia familiala, profesionala si sociala, asa cum a rezultat din materialul probator administrat in cauza, Curtea considera ca o despagubire de 50.000 lei este in masura sa asigure o reparatie justa si echitabila a prejudiciului suferit de aceasta in urma incidentului", au mai aratat judecatorii de la Curtea de Apel Iasi.Elena Tudosa a fost atacata de caini in 4 decembrie 2016 in timp ce se afla in zona izvorului de la barajul Venetia din Iasi. Femeia a declarat cu ocazia audierilor ca merge de aproximativ de 20 de ani sa ia apa de la un izvor din curtea unei case aflate pe malul stang al lacului Ciric, in zona impadurita.De asemenea, a mai declarat ca in zona impadurita a vazut de mai multe ori adunati caini comunitari, dar nu a fost atacata niciodata de acestia. In ziua de 04.12.2016, cand a mers sa ia apa de la izvor a vazut ca in zona impadurita din apropierea lacului Ciric III se aflau mai multi caini comunitari, dar nu a dat atentie acestora deoarece nu au latrat si nu s-au manifestat in niciun fel.Dupa ce a luat apa, la aproximativ 20-25 de metri de izvor a simtit un caine care a sarit in spatele ei si a tras-o de caciula si de par, iar in acelasi timp un numar de circa 13-15 caini s-au adunat in jurul sau, au inceput sa latre si sa traga de hainele sale, moment in care a cazut la pamant si a inceput sa tipe, iar cainii au muscat-o de maini, picioare si spate.Haita de caini a fost alungata de o alta femeie care trecea prin zona si care cunostea victima.