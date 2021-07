Ce se intampla cu parintii sau profesorii care nu denunta la politie un abuz sexual asupra unui copil. Legea intra in vigoare de luni

Judecatorul Cristi Danilet scrie pe vedemjust.ro ca poate fi vorba de la viol la simple sms-uri avand conotatii sexuale.Comite infractiune cel care nu anunta Politia sau Parchetul, imediat ce are posibilitatea, atunci cand asista/afla ca: un minor a fost abuzat sexual, ca un minor a fost folosit pentru cersetorie, ca cineva s-a autosatisfacut in fata unui minor cu varsta de sub 14 ani, ca i-a trimis un mesaj text unui minor sub 14 ani pentru a-l invita sa vizualizeze un film pornografic sau a invitat la el un minor sub 16 ani pentru a intretine relatii intime.Introducerea acestei noi infractiuni in legislatia noastra va produce efecte cu privire la parinti, colegi, vecini, profesori care iau la cunostinta de o fapta de abuz sexual, trafic sau exploatare asupra unui copil.Pana acum, era infractiune daca cineva nu instiinta imediat autoritatile cand a vazut sau a auzit de comiterea unei fapte contra vietii (art. 188-192) ori a unei fapte care a avut ca urmare moartea unei persoane.Pedeapsa era inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda , iar noua lege creste pedeapsa la 1-3 ani inchisoare.De asemenea, noua lege prevede o noua infractiune: daca cineva vede, aude sau afla pe orice alta cale ca se comite asupra unui minor o fapta de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile (art. 209-217) ori contra libertatii si integritatii sexuale (art. 218-223), pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 2 ani, mai arata Asociatia.Conform modificarilor din anul 2020, prescriptia raspunderii penale incepe sa curga de la data cand victima devine majora numai pentru infractiunile contra libertatii si integritatii sexuale (cele din art. 218-223) si pentru infractiunea de pornografie infantila (art. 374), savarsite fata de un minor.Potrivit noii legi, acest lucru este valabil de acum si pentru infractiunile de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile (art. 209-217) - aceasta include si traficul de minori, prin expunerea de motive justificandu-se situatia din dosarul "Tandarei", unde din cauza lungimii procesului o mare parte dintre infractiuni nu au mai fost cercetate, fiindca se prescrisesera.Infractiunile contra libertatii si integritatii sexuale sunt: violul, agresiunea sexuala, actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale, hartuirea sexuala.Infractiunile de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile sunt: sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, supunerea la munca fortata sau obligatorie, proxenetismul, exploatarea cersetoriei, folosirea unui minor in scop de cersetorie, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, folosirea prostitutiei infantile.